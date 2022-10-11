Євросоюз виділить Україні 2 мільярди євро найближчим часом, – єврокомісар

Третій транш макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні у розмірі 3 млрд євро після вже отриманого на початку серпня першого траншу в 1 млрд євро й очікуваного незабаром 2 млрд євро буде виділено на початку грудня.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки за результатами конференції послів Європейського Союзу.

"Основними елементами економічної підтримки для нас є макрофінансова стабільність і швидке відновлення. Ми цінуємо рішення ЄС про надання 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні. Це дозволяє підтримувати стабільність державних фінансів, адже власні доходи нашої держави сьогодні покривають лише 50% витрат", – зазначила перша віепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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За словами віцепрезидента Європейської Комісії Валдіса Домбровскіса, забезпечення макрофінансової стабільності України є одним із найбільших пріоритетів Євросоюзу. Так, від початку повномасштабної війни європейські партнери ухвалили виділення Україні 19 млрд євро допомоги.

"Атаки Росії на житлові квартали, цивільну інфраструктуру доводять необхідність всеохопної підтримки України і максимального тиску на агресора. Тож нам необхідно оперативно завершити обговорення між державами-членами та гарантувати, що вся сума макрофінансової підтримки фактично надійде Україні. Сподіваюся, найближчим часом ми виділимо наступні 2 млрд євро. А на початку грудня – ще 3 млрд євро", – заявив Домбровскіс.

Як зазначив віцепрезидент Європейської Комісії, ЄС зробить все можливе задля того, аби наступного року макрофінансова підтримка України стала більш прогнозованою – на рівні 1,5 млрд доларів щомісяця.

Паралельно з цим допомагати Україні продовжать інші донори – США й інші держави світу, а також міжнародні фінансові установи – МВФ та Світовий банк.