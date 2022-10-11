На Вінниччині оголосили режим "тотальної економії електроенергії" через обстріли росіян

У Вінницькі області запроваджено режим тотальної економії електроенергії після обстрілів росіянами Ладижинської ТЕС.

Про це голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Борзов повідомив у Telegram.

"У Вінницькій області вводимо режим тотальної економії електроенергії. Після повторних ударів по об’єктам енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населених пунктів залишились без світла", – написав Борзов.

Голова ОВА запевнив, що йдеться про тимчасові обмеження.

"Економія потрібна, щоб могли працювали лікарні, соціальні заклади. Інакше "Вінницяобленерго" буде вимушено ввести графіки аварійних відключень", – пояснив Борзов.

Він додав, що наразі усі служби працюють над відновленням енергопостачання на Вінниччині.

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Як повідомлялося, у вівторок Росія продовжила обстріли об’єктів цивільної та енергетичної інфраструктури України. Зокрема, 11 жовтня ворог двічі атакував дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС на Вінниччині.

Нагадаємо, внаслідок масованих російських ракетних ударів напередодні сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єктах енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, електропостачання було порушено у 15 областях.

Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та низці областей.