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Новини
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У Києві почали відключати електроенергію попри обіцянки Кличка (оновлено)

свет,света,отключение

У Києві за розпорядженням оператора енергосистеми НЕК "Укренерго" застосовують графік обмеження електропостачання, попри те, що вранці мер столиці Віталій Кличко заявляв, що у Києві відключень електроенергії у вівторок не передбачається.

Як повідомляє пресслужба КМДА, відключення застосовують у зв’язку зі зростанням споживання електроенергії сьогодні вранці та вдень, внаслідок чого в енергосистемі виник дефіцит потужності.

"Учора, 10 жовтня, багато містян відгукнулись на заклики мінімізувати використання електроприладів. Це дало змогу зекономити понад 26% електроенергії та вирівняти баланс у системі. Однак наразі через збільшення обсягів електроспоживання, "ДТЕК Київські електромережі" все ж вимушене застосувати графік обмеження, хоч, орієнтуючись на ситуацію вранці, не планувало цього робити", – йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що у поточній складній ситуації всі адреси розділили на 3 черги, щоб обмежувати постачання світла почергово. Наразі тимчасово обмежено електропостачання до частини 3-ої черги (16:00 - 20:00).

"Якщо у енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, можуть відключити і наступну чергу", – додали в КМДА.

Нагадаємо, вранці у вівторок міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що сьогодні жодних відключень електроенергії у Києві не планується.

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Як повідомлялося, після ракетної атаки Києва 10 жовтня, яка спричинила пошкодження об’єктів у місті та перебої зі світлом, мешканців столиці просили економно споживати електроенергію ввечері. Компанія "ДТЕК Київські електромережі" заявила про готовність запровадити щоденні графіки відключення.

Адреси міста розділили на 3 черги – компанія обмежуватиме постачання світла почергово:

  • 1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00
  • 2 черга – з 12:00 до 16:00
  • 3 черга – з 16:00 до 20:00

Водночас у ДТЕК наголосили, що графік буде застосований тільки в разі, якщо у державної енергокомпанії НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему.

Автор: 

Київ (4676) електроенергія (4232)


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Давайте цензор не буде лити бруд на Кличка? "Не передбачається" не те саме що "обіцяв".
Не перетворюйтесь на голімий жовтий зливний бачок.
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12.10.2022 04:03 Відповісти
Якщо потрібно -нехай відключають, не мішайте працювати професіоналам, вони знають, що потрібно робити...потерпимо. Не там шукаємо винних...
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12.10.2022 05:53 Відповісти
глупый заголовок. Автор статьи не знает что ситуация в стране меняется каждый час ?
Кличко не влияет на ситуацию с обстрелами, и он не господь Бог ....
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12.10.2022 07:37 Відповісти
І не диспетчер електромереж.
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12.10.2022 09:02 Відповісти
надо спрашивать в антимонопольного комитета почему ахметов захватил все сети и почти все электростанции, почему досих пор нельзя менять поставщика и предлагаю выключать свет все 24 часа АМКУ вы и так бесполезные придурки
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12.10.2022 09:43 Відповісти

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