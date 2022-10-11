У Києві почали відключати електроенергію попри обіцянки Кличка (оновлено)

У Києві за розпорядженням оператора енергосистеми НЕК "Укренерго" застосовують графік обмеження електропостачання, попри те, що вранці мер столиці Віталій Кличко заявляв, що у Києві відключень електроенергії у вівторок не передбачається.

Як повідомляє пресслужба КМДА, відключення застосовують у зв’язку зі зростанням споживання електроенергії сьогодні вранці та вдень, внаслідок чого в енергосистемі виник дефіцит потужності.

"Учора, 10 жовтня, багато містян відгукнулись на заклики мінімізувати використання електроприладів. Це дало змогу зекономити понад 26% електроенергії та вирівняти баланс у системі. Однак наразі через збільшення обсягів електроспоживання, "ДТЕК Київські електромережі" все ж вимушене застосувати графік обмеження, хоч, орієнтуючись на ситуацію вранці, не планувало цього робити", – йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що у поточній складній ситуації всі адреси розділили на 3 черги, щоб обмежувати постачання світла почергово. Наразі тимчасово обмежено електропостачання до частини 3-ої черги (16:00 - 20:00).

"Якщо у енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, можуть відключити і наступну чергу", – додали в КМДА.

Нагадаємо, вранці у вівторок міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що сьогодні жодних відключень електроенергії у Києві не планується.

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Як повідомлялося, після ракетної атаки Києва 10 жовтня, яка спричинила пошкодження об’єктів у місті та перебої зі світлом, мешканців столиці просили економно споживати електроенергію ввечері. Компанія "ДТЕК Київські електромережі" заявила про готовність запровадити щоденні графіки відключення.

Адреси міста розділили на 3 черги – компанія обмежуватиме постачання світла почергово:

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00

2 черга – з 12:00 до 16:00

3 черга – з 16:00 до 20:00

Водночас у ДТЕК наголосили, що графік буде застосований тільки в разі, якщо у державної енергокомпанії НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему.