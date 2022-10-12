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ЄС залучив 2 мільярди євро для макрофінансової допомоги Україні

евросоюз

Європейська комісія залучила 11 млрд євро, розмістивши 7-річні облігації на 5 млрд євро та 20-річні на 6 млрд євро. Із них 2 млрд євро піде на другий кредитний транш макрофінансової допомоги Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

"Фінансування ЄС є конкретним виразом солідарності з Україною та державами-членами, що відновлюються після пандемії. Сьогодні ми успішно і в складних ринкових умовах залучили ще 11 млрд євро. Із них 2 млрд євро будуть швидко виділені, щоб допомогти Україні у цій агресивній війні на європейській землі", – зазначив комісар з питань бюджету та адміністративних питань Йоганнес Хан.

Єврокомісія нагадує, що раніше цього року вже виділила Україні 2,2 млрд євро.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня. Решта коштів, як очікувалося, мала надійти одним траншем, проте остаточне рішення щодо них затяглося. Одна з названих причин – дискусія, як надавати ці кошти: як кредити чи грантову допомогу.

На початку жовтня Домбровскіс підписав меморандум про взаєморозуміння з Україною щодо частини макрофінансової допомоги на 5 млрд євро і повідомив, що другий транш із неї – 2 млрд євро – буде виплачено до середини жовтня, а днями він повідомив, що третій транш на 3 млрд євро очікується на початку грудня.

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допомога (1529) Євросоюз (5093) облігації (1463)


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