БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
267 0

Застосунок та чат-бот "Укрзалізниці" можуть тимчасово не працювати

укрзалізниця,експрес,прикарпатський

Чат-бот та застосунок "Укрзалізниці" у середу вранці можуть тимчасово не працювати.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Через технічні роботи можлива недоступність чат-боту та застосунку Укрзалізниці сьогодні вранці. Сподівалися впоратись за ніч, але треба ще кілька годин, просимо потерпіти", – йдеться у повідомленні.

Водночас сайт booking.uz.gov.ua працює, додали в "УЗ".

Як повідомлялося, внаслідок російських обстрілів 10 та 11 жовтня постраждало до 30% української енергосистеми

Автор: 

Укрзалізниця (4760) додаток (294)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 