Застосунок та чат-бот "Укрзалізниці" можуть тимчасово не працювати

Чат-бот та застосунок "Укрзалізниці" у середу вранці можуть тимчасово не працювати.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Через технічні роботи можлива недоступність чат-боту та застосунку Укрзалізниці сьогодні вранці. Сподівалися впоратись за ніч, але треба ще кілька годин, просимо потерпіти", – йдеться у повідомленні.

Водночас сайт booking.uz.gov.ua працює, додали в "УЗ".

Як повідомлялося, внаслідок російських обстрілів 10 та 11 жовтня постраждало до 30% української енергосистеми.