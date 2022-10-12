Застосунок та чат-бот "Укрзалізниці" можуть тимчасово не працювати
Чат-бот та застосунок "Укрзалізниці" у середу вранці можуть тимчасово не працювати.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Через технічні роботи можлива недоступність чат-боту та застосунку Укрзалізниці сьогодні вранці. Сподівалися впоратись за ніч, але треба ще кілька годин, просимо потерпіти", – йдеться у повідомленні.
Водночас сайт booking.uz.gov.ua працює, додали в "УЗ".
Як повідомлялося, внаслідок російських обстрілів 10 та 11 жовтня постраждало до 30% української енергосистеми.
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