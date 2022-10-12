Сервісні центри МВС призупинили видачу водійських прав та реєстрацію авто (оновлено)

Унаслідок перебоїв з електропостачанням Національна автоматизована інформаційна система не працює, через що обслуговування у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ призупинено.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

"У зв'язку із перебоями електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система. Через це надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено. Про відновлення роботи повідомимо додатково", – йдеться у повідомленні.

Пізніше у відомстві додали, що відновили надання послуг у регіонах, де немає перебоїв із електропостачанням.

"Ми працюємо знову. Наші працівники оперативно налагоджують систему баз даних аби люди могли отримувати державні послуги. Щоправда, не всі регіони можуть відновити роботу, адже досі мають проблеми з електропостачанням", – зазначили у Головному сервісному центрі МВС.

Інформацію про роботу кожного окремого сервісного центру МВС радять шукати на регіональних Фейсбук-сторінках відомства.

Як повідомлялося, внаслідок російських обстрілів 10 та 11 жовтня постраждало до 30% української енергосистеми.

Через виникнення дефіциту в енергосистемі НЕК "Укренерго" запровадила аварійні графіки відключення споживачів.