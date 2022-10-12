В Україні знайшли ще один проєкт російського букмекера 1хBet, – ЗМІ

Журналісти звернули увагу, що в Україні продовжує функціонувати ще один проєкт російського гемблінг-оператора 1XBet. Йдеться про букмекерську контору "Фан Спорт".

Про це йдеться у спільному розслідуванні ain.ua та спільноти Molfar.

Зазначається, що "Фан Спорт" присутній в Україні багато років. До того ж у 2017 році контора стала офіційним спонсором ФК "Динамо Київ". На той момент, лише через рік після офіційного запуску в Україні, контора мала більше 50 залів у шести містах.

Тоді, як зауважують журналісти, подібний бізнес в Україні перебував під забороною і зазвичай працював під субліцензією державних спортлото. При цьому в самій компанії не приховували, що є частиною великого міжнародного бізнесу, що широко представлений у країнах Європи та Африки. Під опис ідеально підходить 1Xbet, який активно розвиває свою присутність cаме у країнах Африки.

Як пояснюють розслідувачі, 1Xbet певний час назад відмовилась від структури IT-компанії в класичному розумінні – де розробники, продукт, маркетинг, підтримка, бухгалтерія, лігал та інші працівники поєднані однією офісною будівлею, юрособою, торгівельною маркою та брендами продуктів. Натомість, існують десятки переплетених та захованих в офшорах юрособ з неочевидними назвами та номіналами-власниками. І так одна з них володіє правами на код, розробників для якого наймає друга, третя володіє торгівельною маркою, четверта закупає трафік, п’ята приймає платежі в інтернеті.

Водночас з іншого боку є безліч партнерів, які використовують код і всю інфраструктуру 1xBet під різними назвами та брендами та отримують ліцензії.

"Це дозволяє екосистемі 1xBet крутити один продукт на багатьох доменах, зростати за рахунок чужих ресурсів, та головне–обходити заборони і діяти в таких країнах, як Україна. Для компанії, схоже, міцно пов’язаної з ФСБ, – велике досягнення. Як підсумок, гравці Фан Спорт навіть не інформуються, що грають на 1XBet. А Комісія з регулювання азартних ігор та лото вдає, що не знає, кому видається ліцензія", – зазначають журналісти.

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Крім того, платформи мають схожий дизайн та однакові коефіцієнти. За джерелами ain.ua компанії також мають спільного ризиковика – компанію, що аналізує і видає коефіцієнти, а також покриває програш букмекера, коли виграють користувачі. Про те, що "Фан Спорт" – це частина 1XBet, також багато пишуть і самі користувачі платформи, які стикаються на різних майданчиках з одними й тими ж проблемами і помічають подібності.

Molfar знайшла ще один прямий доказ, що вказує на зв’язок двох контор. Так, ще у 2017 році людина на ім’я Володимир Мураінов, що займав посаду Director of Games integration в компанії під назвою 1XBet White Label, прямо вказує на свою діяльність: інтеграція платформи 1XBet оператору "Фан Спорт". З того часу "Фан Спорт" не змінював платформу, це все та ж розробка.

Попри все, у січні 2022 року КРАІЛ видає ліцензію компанії "Плей Фан Інвестмент", що створена за рік до цього. Показово, що сайт "Фан Спорт", згідно КРАІЛ, має функціонувати на сайті fan-sport.ua, як і всі інші ліцензовані в Україні подібні сервіси. Але "Фан Спорт" працює на сайті fan-sport.com, згідно ліцензії Кюрасао, а не України. Це заборонено, але КРАІЛ на це уваги не звертає.

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Як повідомлялося, на початку серпня президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію, що набрала необхідні 25 тисяч голосів, доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронних органів опрацювати питання заборони роботи російського букмекера 1xBet в Україні.

У петиції стверджувалось, компанія 1xBet пов'язана з російським бізнесом, попри це у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала їй дві ліцензії – на букмекерську діяльность та роботу онлайн-казино.

Формально ТОВ "Твоя беттінгова компанія, яке отримало вказані ліцензії, зареєстроване в Україні та на громадян України. Однак, в документах, поданих цією компанією на отримання ліцензій, була подана заявка на роботу в Україні під брендом 1xBet. Крім того, торговельні марки 1xBet, на які була видана ліцензія, зареєстровані в 2015 році на кіпрську компанію Navasard Limited, яка, за даними Forbes, належить громадянам РФ Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну.

За даними галузевих ЗМІ, 1ХBet – це російська букмекерська компанія з ліцензією на Кюрасао та штаб-квартирою на Кіпрі. Власники компанії отримали "золоті паспорти" на Кіпрі і живуть у цій країні. Букмекерська компанія 1ХBet офіційно заборонена в Росії, а проти її власників відкрита кримінальна справа, що не заважало компанії масово купувати спрямовану на росіян рекламу на піратських інтернет-ресурсах. В Україні компанія також працювала нелегально.

Окрім Росії, діяльність компанії заборонена у Нідерландах, Бельгії, Великобританії та низці інших країн.

Сам Роман Семіохін розповідав у інтерв'ю російському Forbes, що отримані від бізнесу гроші інвестував в нерухомість та бізнес-проєкти в Росії.