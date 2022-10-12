Україна отримала 550 мільйонів євро від Європейського інвестбанку, – Шмигаль
У середу, 12 жовтня, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) перерахував Україні 550 мільйонів євро.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах", – уточнив голова уряду.
Шмигаль нагадав, що загалом за два місяці в межах пакету Екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна вже отримала 1,05 млрд євро, решта 540 млн євро будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.
Як повідомлялося, Європейський інвестиційний банк за підтримки бюджету ЄС затвердив фінансування України у розмірі 1,59 млрд євро у липні.
Цей пакет підтримки складається з двох блоків:
- негайна підтримка на загальну суму 1,05 млрд євро, з яких пів мільярда було перераховано 14 вересня 2022 року;
- відновлення проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні, на загальну суму 540 млн євро. Фінансування цих проєктів відбуватиметься по мірі їх виконання.
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