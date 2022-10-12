Енергопостачання Запорізької АЕС відновлено, – МАГАТЕ

Зовнішнє електропостачання на Запорізькій АЕС відновлено.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС відновлено. Оператор ЗАЕС каже, що відключення сьогодні вранці було спричинене пошкодженням обстрілом віддаленої підстанції, підкреслюючи, наскільки небезпечною є ситуація. Нам потрібна охоронна зона якомога швидше", – написав Гроссі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу з боку російських військових 12 жовтня була пошкоджена підстанція "Дніпровська", через що Запорізька АЕС знову виявилася знеструмленою. На станції увімкнулися дизель-генератори.

Лінія зв'язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська – єдина, яка зв'язує ЗАЕС з енергосистемою України. Решта – як основні, так і резервні – пошкоджені російськими ракетними ударами.

Як повідомлялося, на Запорізькій АЕС відключено всі шість блоків, водночас російські окупанти примушують співробітників підписувати контракти з "Росатомом".