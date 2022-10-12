Євросоюз може переключитися на африканський газ для зменшення залежності від Росії

Новий проєкт із виробництва скрапленого природного газу (СПГ) на західному узбережжі Африки привернув увагу з боку Польщі та Німеччини на тлі енергетичної кризи в Європі, спровокованої повномасштабною війною проти України.

Про це пише Associated Press, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що проєкт готовий лише на 80%, і виробництво на ньому розпочнеться лише наприкінці наступного року. Тим часом, за словами директора з видобутку та операцій британської BP Plc, що бере участь у проєкті, Гордона Біррелла, його розробка "не могла виявитися більш своєчасною", оскільки Європа прагне скоротити залежність від російського природного газу.

"Поточні події у світі демонструють життєво необхідну роль, яку СПГ може відіграти в підтримці енергетичної безпеки держав та регіонів", – сказав він на заході у сфері енергетики у Західній Африці.

Очікується, що обсяг газу на родовищі біля берегів Сенегалу та Мавританії становить близько 425 млрд кубометрів, що в п'ять разів перевищує обсяг, використаний Німеччиною за весь 2019 рік.

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Резерви газу в Африці великі, при цьому низка північноафриканських країн, включно з Алжиром, уже експортує газ до Європи, проте брак інфраструктури та проблеми з безпекою протягом тривалого часу перешкоджали нарощуванню експорту в інших частинах континенту, пише AP.

Найбільші запаси газу в Африці знаходяться в Нігерії, проте на країну припадає лише 14% імпорту ЄС. Ризиками для проєктів є високі витрати та крадіжка енергоносіїв.

Європа намагається заручитися альтернативними джерелами поставок на тлі скорочення поставок природного газу з Росії, що призвело до стрибка цін на енергоресурси та ризику рецесії, що зростає.

Європейські лідери звернулися до Катару, Азербайджану та країн Північної Африки. Так, Італія у липні підписала угоду про постачання газу з Алжиру на $4 млрд, а місяцем раніше ЄС домовився про збільшення постачання СПГ із Єгипту.

Як зазначається, на долю Алжиру та Єгипту припало 60% видобутку природного газу в Африці в 2020 році, проте на даний момент ці обсяги не можуть компенсувати постачання російського газу до Європи.

У свою чергу понад 60% споживання природного газу в Єгипті припадає на частку місцевих енергетичних підприємств. Більшість СПГ прямує на азійські ринки.