Росія підвищить податки для експортерів скрапленого газу через дефіцит бюджету

У Росії для виробників скрапленого природного газу з 2023 року діятиме підвищена ставка податку на прибуток.

Про це повідомив статс-секретар, заступник міністра фінансів Росії Алєксєй Сазанов у кулуарах "Російського енергетичного тижня", передає enkorr.

"Буде підвищена ставка податку на прибуток, від 32 до 34%", – сказав Сазанов.

Ставка податку 32% на 2023-2025 роки фігурувала в поправках до податкового кодексу РФ, внесених урядом наприкінці вересня до держдуми у складі "бюджетного пакету".

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При цьому 15 п.п. податку зараховується до федерального бюджету, 17 п.п. – до бюджетів суб'єкта РФ. При ставці 32% мінфін Росії оцінював додаткові доходи федерального бюджету від податку на прибуток організацій, які виробляють СПГ, обсягом 200 млрд руб. 2023 року.

Поточна ставка податку на прибуток становить 20%, із них 3 п.п. зараховується до федерального бюджету.

Як повідомлялося, російський уряд підготував бюджет на наступні три роки, він буде дефіцитним. Зокрема, у 2023 році доходи бюджету РФ оцінюються у суму близько 26 трлн руб., витрати – близько 29 трлн руб., а дефіцит бюджету в 2023 році складе 2,9 трлн рублів (понад $47 млрд за поточним курсом) або 2% ВВП.

Для покриття дефіциту федерального бюджету у 2023-2025 роках російський уряд готує підвищення податків для експортерів сировини, а також зростання тарифів на газ для населення всередині країни.