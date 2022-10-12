Казахстан може збільшити постачання нафти до Європи

Казахстан може розглянути можливість збільшити постачання нафти до Європи та Китаю.

Про це повідомив міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков, передає Інтерфакс-Україна.

"Основний наш експорт нафти – до країн Європи. Ми зараз перебуваємо на рівні граничного прокачування цього року. Через 1,5 року на додаткове зростання видобутку очікуємо. Все залежатиме від ринку. Розглянемо можливості постачання на Європу, в тому числі. У нас є також напрямок на Китай. Залежно від ситуації, кон'юнктуру ринку дивитимемося", – сказав Акчулаков.

Водночас він зауважив, що Казахстан наразі не може збільшити експорт газу через очікуване зростання внутрішнього споживання.

"Товарного газу поки що достатньо, але поточне споживання вимагає більше газу, тому ми припускаємо, що найближчими парами років ми припинимо взагалі експорт", – сказав Акчулаков.

Він додав , що в країні планується пошук нових запасів вуглеводнів і насамперед газових родовищ.

"У Казахстані дуже багато нерозвіданих територій. З 15 басейнів ми працюємо лише в п'яти, ми 10 взагалі не чіпали ще. Тому, я думаю, питання можливості в майбутньому експорту – це питання пошуку та виявлення запасів газу, якого буде достатньо для внутрішнього споживання, а надлишки ми готові будемо продавати, якщо вони будуть", – уточнив міністр.

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У 2021 році обсяг видобутку газу в Казахстані склав 53,8 млрд кубометрів, план на 2022 рік – 54,5 млрд кубометрів. Експорт газу з Казахстану в 2021 році склав 7,2 млрд кубометрів, очікуваний обсяг на 2022 рік – 5 млрд кубометрів.