Болгарія скасує безвізовий в’їзд для російських дипломатів

Болгарія з 20 жовтня вводить візовий режим для громадян Росії за службовими та дипломатичними паспортами.

Як повідомили у Раді міністрів Болгарії, уряд країни вирішив частково призупинити дію положення угоди з РФ про взаємні поїздки громадян, передає Bulgarian News Agency.

У тексті документа, дію якого призупинено, передбачено, що громадяни обох країн, які мають дійсні дипломатичні та службові паспорти, мають право в’їжджати, виїжджати, проїжджати транзитом і тимчасово проживати на території іншої країни без віз до 90 днів протягом будь-якого періоду в 180 днів із дати першого в'їзду.

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Зазначається, що 9 вересня в Офіційному журналі Європейського Союзу було опубліковано рішення про повне призупинення дії угоди між Європейським Союзом і Російською Федерацією про спрощення видачі віз до громадян, який набуває чинності 12 вересня й застосовується безпосередньо Болгарією.

Візовий режим для власників дипломатичних паспортів запровадили 25 лютого.