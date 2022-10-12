Імпорт нафти в Європу досяг максимуму за два роки, – Bloomberg

Імпорт нафти в Європу досяг дворічного максимуму навіть попри скорочення частки Росії – Європі вдається диверсифікувати свої закупівлі сирої нафти напередодні майбутніх санкцій проти РФ.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Vortexa Ltd, передає enkorr.

Зокрема, надходження сирої нафти й конденсату на континент, за винятком Туреччини, зросли у вересні до понад 8,46 млн барелів на день (б/д), що є найвищим місячним обсягом із січня 2020 року.

При цьому Росія залишається головним постачальником нафти в Європу. Однак частка імпорту з країни впала минулого місяця до 21%, порівняно із середніми 34% у 2021 році.

Згідно з даними Vortexa, у вересні Європа імпортувала близько 1,78 млн барелів на день російської сирої нафти. У той самий час імпорт неросійської сирої нафти в Європу цього року стабільно зріс до максимального рівня з 2016 року.

Основну частину постачань у Європу було зумовлено ​​більшими потоками з Африки, на частку яких припадало 37% імпорту у вересні.

Лівія очолює сплеск постачань із регіону, досягнувши найвищого рівня за рік. Постачання з Близького Сходу були найвищими з травня 2019 року, тоді як постачання з США виявилися найнижчими із січня.

Як повідомлялося, 6 жовтня Рада Євросоюзу затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який включає додаткові обмеження на імпорт російських товарів з постачання до Росії послуг та технологій, а також вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на транспортування російської нафти морем.