Росія пошкодила 28 об’єктів енергетичної інфраструктури за три дні, – Шмигаль

Росія ракетними обстрілами за три дні пошкодила в Україні більше 200 різних об’єктів, у тому числі 28 об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє пресслужба Кабміну.

"Три дні поспіль ворог завдає ракетні удари, а також застосовує дрони-камікадзе проти нашої цивільної та енергетичної інфраструктури. Тільки цієї доби вже було 8 обстрілів у трьох регіонах України. Всього за останні три дні зафіксовано 128 обстрілів. Як наслідок, було пошкоджено більше 200 різних об'єктів, у тому числі 28 об’єктів енергетичної інфраструктури", – сказав Шмигаль.

За його словами, удари ворог завдав як по генерації, так і по розподілу електроенергії.

Читайте також: Шмигаль закликав українців запасатися теплим одягом і свічками

"Російські терористичні війська випустили по українських містах понад сотню ракет і дронів, але завдяки неймовірній роботі нашої протиповітряної оборони вдалося уникнути критичних пошкоджень. Українська енергосистема функціонує в нормальному режимі", – підкреслив прем’єр.

Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів напередодні сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єктах енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, електропостачання було порушено у 15 областях.

Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та низці областей.

Вранці у вівторок Росія продовжила обстріли об’єктів цивільної та енергетичної інфраструктури України. Зокрема, 11 жовтня ворог двічі атакував дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС на Вінниччині.