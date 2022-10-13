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США пропонують обмежити ціну на російську нафту до $60 за барель

єллен

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що граничну ціну на російську нафту можна встановити в діапазоні $60 за барель.

Про це вона заявила під час зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку, передає Reuters.

За словами Єллен, таке обмеження буде достатнім, щоб зменшити надходження Москви від енергоресурсів і водночас забезпечити прибутковий видобуток.

Міністерка додала, що США та їхні союзники все ще обговорюють можливу стелю ціни на російську нафту.

Єллен наголосила, що впродовж останніх 5-7 років Росія була готова видобувати і продавати нафту в середньому за $60 за барель.

"Тож, безумовно, ціна в цьому діапазоні була б достатньою, щоб вважати, що Росія може вигідно видобувати та продавати нафту", – сказала Єллен, додавши, що собівартість виробництва в Росії "низька".

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Як повідомлялося, на початку жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, передбачає юридичну базу для запровадження обмеження цін на російську нафту.

Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту. Міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року.

У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.

Автор: 

нафта (4777) росія (14175) США (4867) ціни (3440) Мінфін США (34) Єллен Джанет (15)


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Дай боже 60...Але чуйка підказує, що g7 не домовиться: це значно нижче поточних цін.

Можливо це просто орієнтир, який здвинуть ближче до 80 чи 90 баксів, щоб досягти компромісу.

Слабо вірю, що захід не боїться погроз рашки про відмову постачання нафти. При тому, що ОПЕК і так скорочує видобуток
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13.10.2022 10:10 Відповісти
більш важливий сам факт прийняття подібних санкцій, щоб цей механізм реально працював, навіть якщо потолок буде 90. Тоді для параши буде реальна загроза зменьшення порогу.
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13.10.2022 14:27 Відповісти
40 !!! И НЕ БОЛЬШЕ !!!
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13.10.2022 10:58 Відповісти
а чьо не по 40?
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13.10.2022 11:29 Відповісти
наверное боятся, что в кремле из обозвут "русофобами" ))))
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13.10.2022 11:32 Відповісти

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