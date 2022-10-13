Запорізька АЕС не потребує російського палива, – очільник "Енергоатома"
Президент НАЕК "Енергоатом" спростував російські заяви про те, що Запорізька АЕС потребуватиме російського палива.
Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters, передає пресслужба компанії.
"Чуток і фейкових заяв від росіян дуже багато. Усе це фейки. І насправді непросто перевести паливне завантаження реакторів ЗАЕС від одного постачальника до іншого", – наголосив Котін.
Російські загарбники своєю чергою розповсюджують неправдиву інформацію про переведення ЗАЕС на російське паливо після того, як запаси будуть вичерпані, нагадують в "Енергоатомі".
"Тільки для того, щоб підготуватися до переходу від одного постачальника до іншого, потрібно близько трьох років", – коментує очільник "Енергоатома".
Він зауважив, що найбільш небезпечна ситуація для станції зараз – це відключення зовнішнього живлення, необхідного для охолодження реакторів, і втрата аварійних дизель-генераторів, які мають запасів палива лише на 10 днів.
"Це просто безпрецедентна ситуація для… найбільшої атомної електростанції в Європі", – підкреслив Котін.
Як повідомлялося, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.
За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". У серпні в "Енергоатомі" повідомляли про плани "Росатома" відключити ЗАЕС від енергосистеми України та перепідключити станцію до енергосистеми Криму, який наразі реалізується окупантами.
Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.
Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.
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