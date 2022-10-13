Запорізька АЕС не потребує російського палива, – очільник "Енергоатома"

Президент НАЕК "Енергоатом" спростував російські заяви про те, що Запорізька АЕС потребуватиме російського палива.

Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters, передає пресслужба компанії.

"Чуток і фейкових заяв від росіян дуже багато. Усе це фейки. І насправді непросто перевести паливне завантаження реакторів ЗАЕС від одного постачальника до іншого", – наголосив Котін.

Російські загарбники своєю чергою розповсюджують неправдиву інформацію про переведення ЗАЕС на російське паливо після того, як запаси будуть вичерпані, нагадують в "Енергоатомі".

"Тільки для того, щоб підготуватися до переходу від одного постачальника до іншого, потрібно близько трьох років", – коментує очільник "Енергоатома".

Він зауважив, що найбільш небезпечна ситуація для станції зараз – це відключення зовнішнього живлення, необхідного для охолодження реакторів, і втрата аварійних дизель-генераторів, які мають запасів палива лише на 10 днів.

"Це просто безпрецедентна ситуація для… найбільшої атомної електростанції в Європі", – підкреслив Котін.

Як повідомлялося, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". У серпні в "Енергоатомі" повідомляли про плани "Росатома" відключити ЗАЕС від енергосистеми України та перепідключити станцію до енергосистеми Криму, який наразі реалізується окупантами.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.