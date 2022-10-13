Росія відмовляється визнавати результати розслідування диверсій на "Північних потоках"
Росія заявила, що викликала дипломатів Німеччини, Данії та Швеції через недопуск її представників до розслідування диверсій на газопроводах "Північного потоку".
Про це повідомила пресслужба МЗС РФ у четвер, передає "Європейська правда".
Дипломатам було висловлено здивування через "відсутність офіційної реакції" на звернення прем’єр-міністра Росії Мішустіна до керівництва цих країн щодо залучення представників органів РФ та "Газпрому" до проведеного спільно Берліном, Копенгагеном і Стокгольмом розслідування диверсій, скоєних у вересні на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
Водночас в РФ підкреслили, що "з'являється інформація про участь інших країн, зокрема США, у розслідуванні".
"Як було наголошено, у разі відмови у допуску російських експертів до поточних слідчих дій у Москві виходитимуть з того, що згаданим країнам є що приховувати або вони покривають виконавців цих терористичних актів. Росія, зрозуміло, не визнає жодних "псевдорезультатів" такого розслідування, якщо в ньому не братимуть участі російські фахівці", – заявило російське МЗС.
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Нагадаємо, що 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".
Поліція безпеки Швеції за результатами огляду місць витоків газу на газопроводах назвала їх причиню підводні вибухи, а також повідомила про докази саботажу. Водночас Росія заявляла про готовність відновити постачання газу до Європи вцілілою гілкою "Північного потоку-2", запустити цей газогін раніше неодноразово пропонував російський президент Владімір Путін.
Наразі розслідування інцидентів із витоком газу з "Північних потоків" ведуть Швеція та Данія. Також, за інформацією Associated Press, очікується формування міжнародної групи для розслідування – за участю, зокрема, Німеччини, Данії та Швеції.
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