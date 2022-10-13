Путін запропонував Ердогану створити газовий хаб у Туреччині

Президент РФ Владімір Путін запропонував створити у Туреччині газовий хаб, який міг би стати майданчиком для утворення ціни на газ, а також для постачання до європейських країн.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає російський Інтерфакс.



"Учора на Енергетичному тижні після консультацій з вашим міністром енергетики, керівником компанії Botas домовилися з "Газпромом", я сказав про це публічно, якщо є зацікавленість Туреччини та наших можливих покупців в інших країнах, могли б розглянути можливість будівництва ще однієї газопровідної системи та створення на території Туреччини газового хаба для продажу в інші країни, до третіх країн, насамперед, звичайно, до європейських, якщо вони в цьому, зрозуміло, зацікавлені", – сказав він.



Путін додав, що в ході роботи хаба "це був би майданчик не лише постачань, а й визначення цін".



"Сьогодні захмарні ці ціни, і ми могли б спокійно регулювати (їх) на нормальному ринковому рівні без жодного політичного забарвлення", –додав президент РФ.

Напередодні Путін заявив, що Росія могла б перенаправити обсяги газу, що раніше транспортувалися до ЄС "Північними потоками", через Чорне море, створивши в Туреччині найбільший газовий хаб.

Як повідомлялося, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв про плани обговорити знижку на російський газ під час зустрічі з Владіміром Путіним під час саміту ШОС у Самарканді. Після зустрічі президент РФ Путін заявив, що домовився з Ердоганом про оплату до 25% поставчання російського газу до Туреччини російськими рублями.

Нагадаємо, що 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Поліція безпеки Швеції за результатами огляду місць витоків газу на газопроводах назвала їх причиню підводні вибухи, а також повідомила про докази саботажу.