McDonald’s відновив роботу ще п’яти ресторанів у Києві

McDonald’s відновив роботу ще п’яти ресторанів у столиці, наразі у Києві працює вже 22 заклади мережі.

Як повідомляє пресслужба компанії, із сьогоднішнього дня відновили роботу заклади біля станції метро "Почайна", у ТРЦ "Глобал" та РЦ New Way, а також за адресами вул. Миколайчука,16 та пл. Героїв Бреста, 5.

Як повідомлялося, 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s. Уже 30 вересня у столиці відновили повноцінну роботу 10 закладів. У них працюють зали та "МакДрайв".

Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.