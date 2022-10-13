Держава компенсувала підприємцям 147 мільйонів за працевлаштування переселенців

Держава вже виплатила 147 млн грн компенсації підприємцям, які взяли на роботу внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Понад 8 тис. підприємців отримали від уряду компенсацію за працевлаштування 13,2 тис. українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Щоб допомогти переселенцям якнайшвидше налагодити життя на новому місці, забезпечувати себе та свою родину, ми стимулюємо бізнес брати їх на роботу. Окрім того, вони також мають можливість відкрити власну справу в новому регіоні завдяки низці грантових програм від уряду, за якими можна отримати від 50 тис. грн до кількох мільйонів на започаткування й розвиток підприємництва", – зазначила Свириденко.

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Програма компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, запроваджена у квітні 2022 року, передбачає надання підприємцям виплат впродовж двох місяців у розмірі 6500 грн за кожного працевлаштованого з числа ВПО.

Згідно з умовами програми, компенсація надається роботодавцю, який взяв на роботу ВПО із заробітною платою не меншою за мінімальну (6500 грн), перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подав податкову звітність за четвертий квартал 2021 року, або весь 2021 рік.

Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт із внутрішньо переміщеною особою, зареєструвати дані про неї на порталі "Дія" та подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та відрахування.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 30 вересня ухвалив рішення вдвічі підвищити розмір компенсацій українцям, які надали житло переселенцям.

За даними Мінекономіки, близько 5 млн внутрішньо переміщених осіб втратили робочі місця, 3 млн українців працездатного віку виїхали за кордон.