Шведська IKEA звільнила 10 000 працівників у Росії

Шведський меблевий гігант Ikea звільнив приблизно 10 тисяч із 12 тис. співробітників своєї мережі у Росії.

Про це президент і головний виконавчий директор Ingka Group, що керує магазинами IKEA, Єспер Бродін повідомив агентству AFP.

Компанія також повідомила про зростання продажів на 6% за минулий фінансовий рік попри негативний вплив інфляції та призупинення продажів у Росії, на яку припадало 4-5% продажів групи.

Загальний обсяг продажів понад 470 магазинів міжнародного меблевого гіганта за період з вересня 2021 року по серпень 2022 року склав 44,6 мільярда євро ($43,4 мільярда). Без урахування впливу валютних курсів зростання доходів було нижчим і становило 3,5%.

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Як повідомлялося, після вторгнення Росії в Україну IKEA закрила свої магазини і зупинила виробництво в Росії, де вона була одним із найбільших західних роботодавців до початку повномасштабної війни, забезпечуючи роботу для 15 000 співробітників.

Згодом IKEA заявила, що продасть свої чотири заводи у Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях, а у серпні вирішила ліквідувати свою російську "дочку" ТОВ "Икеа Дом", якій належало 26 магазинів та студій у 12 містах Росії.