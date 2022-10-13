Євросоюз продовжує працювати над платформою спільних закупівель газу
Спільна платформа Європейського Союзу із закупівель газу не є провалом, але газ вона поки не закуповувала.
Про це заявив офіційний представник ЄК Тім Макфі на брифінгу в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.
"Я не згоден із тим, що це провал. Відтепер співпраця між державами-членами йде набагато краще. Ми посилили двосторонні зв'язки. Ми знаємо, що держави-члени обговорюють цю тему між собою. Це ініціатива, яка продовжиться", – зазначив Макфі.
"Ми поки не робили спільних закупівель, але ми працювали на взаємній основі з державами-членами, і ми використовували цю платформу для протоколу про взаєморозуміння. Платформа також використовується для переговорів із іншими міжнародними партнерами – Норвегією, Азербайджаном, Алжиром", – пояснив Макфі.
Він зазначив, що йдеться про систему, яка раніше не існувала. За його словами, ідея в тому, "щоб Європейський Союз об'єднався з метою спільних закупівель газу".
"Це зовсім нова ідея, і це могло б мати наслідки для ринку", – додав Макфі.
"Ми ще не робили спільних закупівель, але ми закликаємо держави-члени, підприємства об'єднатися, щоб зробити це якомога раніше, і комісія працювала над юридичною основою для цього", – повідомив представник ЄК.
Макфі послався на заяви голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та члена ЄК з енергетики Кадрі Сімсон про те, що в Брюсселі готові перейти до наступного етапу та запропонувати, щоб ця платформа служила для заповнення сховищ газу.
Прессекретар пообіцяв, що додаткові ідеї щодо розвитку цієї ініціативи будуть оприлюднені найближчими днями.
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