Євросоюз продовжує працювати над платформою спільних закупівель газу

Спільна платформа Європейського Союзу із закупівель газу не є провалом, але газ вона поки не закуповувала.

Про це заявив офіційний представник ЄК Тім Макфі на брифінгу в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Я не згоден із тим, що це провал. Відтепер співпраця між державами-членами йде набагато краще. Ми посилили двосторонні зв'язки. Ми знаємо, що держави-члени обговорюють цю тему між собою. Це ініціатива, яка продовжиться", – зазначив Макфі.

"Ми поки не робили спільних закупівель, але ми працювали на взаємній основі з державами-членами, і ми використовували цю платформу для протоколу про взаєморозуміння. Платформа також використовується для переговорів із іншими міжнародними партнерами – Норвегією, Азербайджаном, Алжиром", – пояснив Макфі.

Читайте також: Єврокомісія підготувала нові заходи щодо боротьби з високими цінами на енергію

Він зазначив, що йдеться про систему, яка раніше не існувала. За його словами, ідея в тому, "щоб Європейський Союз об'єднався з метою спільних закупівель газу".

"Це зовсім нова ідея, і це могло б мати наслідки для ринку", – додав Макфі.

"Ми ще не робили спільних закупівель, але ми закликаємо держави-члени, підприємства об'єднатися, щоб зробити це якомога раніше, і комісія працювала над юридичною основою для цього", – повідомив представник ЄК.

Макфі послався на заяви голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та члена ЄК з енергетики Кадрі Сімсон про те, що в Брюсселі готові перейти до наступного етапу та запропонувати, щоб ця платформа служила для заповнення сховищ газу.

Прессекретар пообіцяв, що додаткові ідеї щодо розвитку цієї ініціативи будуть оприлюднені найближчими днями.