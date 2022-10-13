Мін’юст зобов’язав "Укртрансбезпеку" застосовувати відеофіксацію під час перевірок
Міністерство юстиції визначило правила застосовування засобів фото- і відеофіксації посадовими особами Державної служби України з безпеки на транспорті.
Про це йдеться в повідомленні "Укртрансбезпеки".
Відтепер працівників "Укртрансбезпеки" в обов’язковому порядку мають застосовувати засоби фото- і відеофіксації під час:
- планових, позапланових та рейдових перевірок (перевірок на дорозі);
- державного ринкового нагляду;
- розгляду справ про порушення вимог законодавства та норм і стандартів щодо організації перевезень автомобільним транспортом;
- розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних з порушенням правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом;
- моніторингу діяльності посадових осіб "Укртрансбезпеки".
Порядок застосування засобів фото- і відеофіксації посадовими особами затверджено наказом Міністерства інфраструктури України №590 від 9 серпня 2022 року.
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