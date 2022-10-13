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Мін’юст зобов’язав "Укртрансбезпеку" застосовувати відеофіксацію під час перевірок

укртрансбезпека

Міністерство юстиції визначило правила застосовування засобів фото- і відеофіксації посадовими особами Державної служби України з безпеки на транспорті.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансбезпеки".

Відтепер працівників "Укртрансбезпеки" в обов’язковому порядку мають застосовувати засоби фото- і відеофіксації під час:

  • планових, позапланових та рейдових перевірок (перевірок на дорозі);
  • державного ринкового нагляду;
  • розгляду справ про порушення вимог законодавства та норм і стандартів щодо організації перевезень автомобільним транспортом;
  • розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних з порушенням правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом;
  • моніторингу діяльності посадових осіб "Укртрансбезпеки".

Порядок застосування засобів фото- і відеофіксації посадовими особами затверджено наказом Міністерства інфраструктури України №590 від 9 серпня 2022 року. 

Автор: 

відеофіксація (29) перевірка (639) Укртрансбезпека (100)


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