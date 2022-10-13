Місія МВФ може почати роботу в Україні наступного тижня, – Нацбанк

Національний банк України очікує на старт роботи місії Міжнародного валютного фонду вже наступного тижня

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Ми дуже вдячні Міжнародному валютному фонду за надану фінансову підтримку. Очікуємо на старт роботи місії МВФ вже наступного тижня. Сподіваємося на досягнення домовленостей щодо макроекономічних показників, параметрів державного бюджету на 2023 рік та джерел покриття його дефіциту, що стане початком роботи над новою програмою з Фондом", – наголосив Пишний.

Як повідомлялося, в Україну надійшли $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.

Водночас Україна сподівається домовитися про довгострокову програму співробітництва з МВФ. На початку серпня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду про започаткування нової спеціальної програми фінансування.

Колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко раніше зазначав, Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Шевченко зазначив, що нова програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.

У березні МВФ схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.