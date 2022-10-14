Авіакомпанії перейдуть на літаки нового покоління до 2041 року, – прогноз

Частка літаків нового покоління у флоті авіакомпаній до 2041 року перевищить 95%.

Про це йдеться в прогнозі Airbus Global Services Forecast 2022-2041, підготованому найбільшим європейським виробником авіаційної техніки Airbus, передає avianews.com.

За даними компанії, вже в 2021 році доля сучасної техніки складала 20% серед усіх літаків західного виробництва з кількістю місць більше 100.

За 20 років авіакомпанії продовжать використання лише третини літаків попереднього покоління, інші будуть відправлені на утилізацію. Завдяки цьому та зростанню поставок сучасних авіалайнерів доля застарілої техніки до 2041 року зменшиться до менш ніж 5%, вважають в Airbus.

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Прогноз враховує, що флот авіакомпаній збільшиться з 22,88 тис. літаків в 2020 році до 46,93 тис. літаків в 2041 році. Із них 7,44 тис. повітряних суден будуть приходитися на літаки попередніх поколінь, 39,49 тис. – на нові авіалайнери.

Таке зростання флоту потребуватиме більше 2 млн додаткового персоналу. Авіакомпаніям доведеться найняти 875 тис. бортпровідників, 585 тис. пілотів та 640 тис. техніків.

У своєму прогнозі під сучасними літаками Airbus має на увазі моделі, які нещодавно з’явились на ринку. Це Airbus A320neo, A350, A220, Boeing 737 MAX, Boeing 787. Застарілими моделями вважаються ті, що були розроблені до 2000-х років. Сюди входять Airbus A320, A330, A340, Boeing 737, Boeing 767 та попередня версія Boeing 777.