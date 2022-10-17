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Виробництво пива в Україні впало з початку року на понад 30%

пиво

Виробництво пива в Україні (крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об.) у січні-вересні 2022 року знизилося на 30,5% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 93,5 млн дал.

Про свідчать дані галузевої організації "Укрпиво", передає Інтерфакс-Україна.

Водночас зазначається, що фіксується поступове відновлення в галузі після падіння виробництва цього напою у першому кварталі на 50% через російське вторгнення та зупинення частини пивоварних заводів країни.

Також спостерігається відновлення виробництва солоду. Так, після падіння за підсумками першого кварталу 2022 року на 40,8% та різкого скорочення у червні на 50,6%, за підсумками січня-вересня темпи скорочення виробництва знизилися до 19,7% порівняно із січнем-вереснем 2021 року. За цей період було виготовлено 125,13 тис. тонн солоду.

Як повідомлялося, виробництво пива в Україні (крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об.) за перше півріччя 2022 року знизилося на 32% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 57,6 млн дал.

Автор: 

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