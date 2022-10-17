Ситуація в енергосистемі контрольована, проте можливі аварійні відключення, – "Укренерго"

Унаслідок терористичної атаки з боку російських військових пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою", – наголосили у компанії.

Утім, Диспетчерський центр "Укренерго" не виключає можливості введення графіків аварійних відключень. Тож, у компанії нагадали, що важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби.

Як раніше повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вранці 17 жовтня російські військові атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зафіксовано 5 ударів дронами у Києві – пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також ворог завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині, унаслідок чого сотні населених пунктів залишилися без світла.