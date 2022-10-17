Середня ставка за депозитами у гривні перевищила 9% річних, – НБУ

Середня ставка за новими депозитами у гривні для домашніх господарств у вересні склала 9,1% річних, що на 1 відсотковий пункт (в.п.) вище за рівень серпня, коли ставки були стабільні, і на 3,4 в.п. – рівня травня, коли було досягнуто історичного мінімуму такої ставки.

Як свідчать дані Національного банку України (НБУ), загалом за перші сім місяців цього року ставка за депозитами у нацвалюті збільшилася лише на 1,9 в.п., повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас, ставка за гривневими кредитами домашнім господарствам у вересні зросла відразу на 13 в.п. – до 36,1% річних, а за дев'ять місяців – на 2,4 п.п.

Ставка за валютними депозитами, що досягла історичного мінімуму 0,4% річних у квітні, після зростання у травні-липні у вересні залишилася на рівні серпня – 0,8%.

Щодо корпоративного сектору, то ставка за новими гривневими депозитами у вересні збільшилася на 1,1 в.п. – до 8,9%, тоді як за валютними зменшилася на 0,6 в.п., до 1,2% річних.

Водночас середня ставка виданих у вересні гривневих кредитів корпоративному сектору знизилася на 0,4 в.п. – до 19,8%, а за валютними зросла на 0,6 в.п. – до 5,5%.

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Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

Нацбанк очікував, що уряд та банки відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами, що збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, таким чином зменшивши необхідність викуповувати облігації уряду для Нацбанку. Однак Мінфін з того часу відмовляється значно підвищувати ставки за ОВДП.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Що означає рекордне підняття облікової ставки НБУ до 25%