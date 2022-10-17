"Укроборонпром" натякнув на розробку українського ударного дрона дальністю дії 1000 кілометрів

Держконцерн "Укроборонпром" натякнув на завершення розробки власного ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Дальність – 1000 км, вага бойової частини – 75 кг. Завершуємо розробку", – зазначили у концерні.

В "Укроборонпромі" нагадали, що сьогодні Київ вчергове зазнав атаки ударних безпілотників "Герань-2", відомих як "Шахед-136". Більшість ворожих безпілотників були успішно знищені, проте не всі. Наголошується, що ЗСУ перемагають на полі бою, тож атаки повітряними "мопедами" – агонія РФ.

"Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух. "Укроборонпром" працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування", – додали в компанії.

Як раніше повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вранці 17 жовтня російські військові атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема, зафіксовано 5 ударів дронами у Києві – пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також ворог завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині, унаслідок чого сотні населених пунктів залишилися без світла.