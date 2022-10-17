Єврооблігації України відреагували падінням на російські обстріли об’єктів енергетики

Українські єврооблігації за минулий тиждень, що позначився масованим ракетним обстрілом української енергетичної інфраструктури та погрозами з боку Кремля зірвати продовження "зернової ініціативи", втратили в ціні в середньому близько 7,9%, внаслідок чого їх вартість знаходиться близько рівня історичного мінімуму.

За даними Bloomberg, найменше впала вартість цінних паперів з погашенням у найближчі роки, зокрема, доларові єврооблігації-2025 подешевшали на 2,8% – до 22,9% від номіналу, що відповідає прибутковості близько 72,4% річних, передає Інтерфакс-Україна.

Єврооблігації в доларах із погашенням у 2026-2030 роках станом на кінець минулої п'ятниці котирувалися в діапазоні 18,3-19,9% від номіналу, що на 1,3-2,1 відсоткового пункта (п.п.) нижче, ніж тижнем раніше, а їх поточні ставки зросли до 69,8-41,7% річних.

Ціна найдовших доларових паперів із погашенням у 2031-2035 роках знизилася на 1,4-1,8 в.п. – до 17,7-17,2% від номіналу. Тепер їхня прибутковість становить відповідно 36,5-34,3% річних.

Щодо єврооблігацій у євро, то динаміка їхньої вартості була схожою – зниження в середньому на 8,2%. На кінець минулого тижня папери з погашенням у 2028 році котирувалися по 18,2%, у 2032 році – по 17,4% від номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало прибутковості до погашення 48,8% у першому випадку та 32,1% річних – у другому.

Дещо менше подешевшали ВВП-варранти – на 5,1%, до 26,7% від умовної вартості.

Загалом за місяць після підйому, викликаного великими успіхами ЗСУ на фронті, котирування єврооблігацій України опустилися в середньому на 20,1%, ВВП-варрантів – на 20,3% та опустилися на рівень, близький до історичного мінімуму.