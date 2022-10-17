Україна різко збільшила імпорт газу з Європи

Україна з 15 жовтня втричі збільшила імпорт природного газу із Європи на тлі зниження цін на нього.

Згідно з оперативними даними "Оператора ГТС України", якщо 14 жовтня заявка на надходження газу до України з країн ЄС складала близько 3 млн кубометрів, то на 15-16 жовтня вона збільшилася до 9,4-9,5 млн куб. м, а на 17 жовтня склала 7,8 млн куб. м, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас "Оператор ГТС України" прийняв від "Газпрому" заявку на транзит газу до ЄС на понеділок у обсязі 42,4 млн кубометрів, що відповідає рівню попередніх днів.

Спотова ціна на газ (контракт "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах) наприцінці минулого тижня впала до $655 за тисячу кубометрів. Водночас газовий ф'ючерс на жовтень наприкінці торгів минулої п'ятниці коштував $1436, а на лютий – $1648.

Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на початку жовтня розповідав, що компанія у серпні-вересні імпортувала 120 млн куб. м газу (близько 2 млн куб. м/добу) за власні кошти.