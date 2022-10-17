Єврокомісія запропонує "динамічне" обмеження ціни на газ

Цього тижня Європейська Комісія збирається запропонувати "динамічне" обмеження цін на природний газ у Європейському Союзі та обов’язкові обмеження на ступінь коливання торгувальних цін протягом одного дня.

Про це йдеться в проєкті пропозиції, передає Reuters.

Згідно з пропозицією, яку мають узгодити уряди ЄС, Європейському агентству зі співробітництва регуляторів енергетики (ACER) буде доручено визначити до 23 березня еталонну ціну на скраплений природний газ, якого ЄС купує більше.

Комісія рекомендує можливі втручання в ціну Нідерландської системи передачі права власності (TTF), яка широко використовується в Європі для контрактів і хеджування.

Виконавча влада ЄС "як крайній засіб" запропонує встановити ринкову "динамічну" ціну, за якою транзакції природного газу можуть здійснюватися на спотовому ринку TTF за певних умов.

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Заходи не повинні вплинути на безпеку постачання, призвести до збільшення споживання газу, а також вплинути на нормальне функціонування ринків енергетичних деривативів, йдеться в проєкті.

Уряди ЄС повинні погодитися на це, і це триватиме не більше трьох місяців. Інші газові торгові центри ЄС будуть пов’язані зі скоригованою спотовою ціною TTF через динамічний ціновий коридор.

Ця пропозиція є далекою від загальноєвропейського ліміту ціни на газ, якого вимагали 15 країн ЄС, але проти нього виступають інші, такі як Німеччина, Австрія та Нідерланди, які стверджують, що ліміти можуть призвести до дефіциту газу та не стимулюватимуть енергозбереження.

Лідери ЄС збираються обговорити варіанти пізніше цього тижня.

Ці пропозиції потребуватимуть схвалення урядів ЄС, які сперечалися більше місяця, відколи на початку вересня Комісія вперше запропонувала обмежити ціну лише на російський газ.

У проекті пропозиції Комісії також говориться, що торговельні майданчики ЄС повинні встановити обмеження на ступінь зростання або падіння енергетичних деривативів першого місяця за один день до 31 січня.

Він також включає ідею спільних закупівель газу, механізм солідарності для уникнення різких диспропорцій у постачанні в усьому блоці та поштовх до зниження попиту на газ.