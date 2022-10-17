На Тернопільщині можливі аварійні відключення енергопостачання, – мер
Найближчим часом можливі аварійні відключення енергопостачання Тернополя та інших населених пунктів області через пошкодження ракетними ударами енергетичного обладнання у сусідніх областях.
Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
"Сьогодні ударами ракет пошкоджено енергетичне обладнання електромереж в сусідніх областях. На даний момент можуть бути аварійні відключення в Тернополі й області", – написав Надал.
Як повідомлялося, вранці 17 жовтня російські військові вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.
У результаті російських обстрілів 17 жовтня відключилася остання лінія зв’язку 750 Кв Запорізька АЕС – Дніпровська. Станція знову знеструмлена, запустилися дизель-генератори.
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