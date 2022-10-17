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Бізнес прогнозує звільнення працівників і девальвацію гривні, – опитування НБУ

деньги,валюта,бюджет,курс,госбюджет

Бізнес покращив оцінки щодо рівня ділової активності своїх підприємств у наступні 12 місяців, однак прогнозує зростання інфляції та девальвацію курсу гривні.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, проведеного Національним банком (НБУ) у третьому кварталі 2022 року.

"Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 79,5% порівняно з 72,6% у другому кварталі 2022 року. Оцінки за всіма складовими індексу залишаються негативними, водночас відбулося їх пом’якшення, найсуттєвіше – щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва. Послаблення негативних очікувань спостерігається в підприємств переважної більшості областей і видів діяльності", – зазначається у повідомленні.

Водночас респонденти підприємств усіх видів діяльності очікують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах: баланс відповідей становив "мінус" 25,5% (у попередньому кварталі – "мінус" 29%). Найпесимістичніші оцінки в підприємств добувної промисловості та транспорту і зв’язку (баланс відповідей "мінус" 53,8% і "мінус" 32,9% відповідно).

Водночас погіршилися очікування бізнесу щодо курсу гривні. Дві третини респондентів (67%) уважають, що обмінний курс сягне або перевищить 44 грн/$. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 41,93 грн/$ (у попередньому кварталі – 36.06 грн/$).

Також зросли інфляційні очікування бізнесу: у третьому кварталі очікувана річна інфляція становила 25,2% порівняно з 21,7% у попередньому кварталі. При цьому 69% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 30%.

Воєнні дії є найвагомішим проінфляційним чинником на думку 92,2% респондентів, при цьому посилився вплив девальвації гривні на оцінку бізнесом інфляції.

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Водночас підприємства також очікують уповільнення темпів скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей становив "мінус" 37,9% порівняно з "мінус" 48,7% у другому кварталі.

Респонденти також дещо поліпшили свої очікування щодо зміни фінансово-економічного стану їхніх підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей – "мінус" 15,1% (у другому кварталі – "мінус" 17,1%).

"Попри незначне поліпшення загальної оцінки, погіршення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності. Найпесимістичніші очікування в підприємств добувної промисловості ("мінус" 33,3%) та будівництва ("мінус" 26,3%)", – зазначається у повідомленні.

Автор: 

гривня (1540) девальвація (80) інфляція (711) опитування (328) звільнення (1003)


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а чинуш більше 1 млн душ які сидять на бюджеті за скромними підрахунками то ж Дубілета коли повиганяють? Роки йдуть кількість чинуш не зменшується, і це в нас вже ДІя та інші сервіси. Так і зекономили б і Штатовські гроші передали на підтримку саме бізенсу у вигляді низьких кредитів!
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17.10.2022 20:05 Відповісти
тим більше що цим 1 млн платять в середньому 15-25000, а вони можуть піти в реальний сектор економіки і заробляти більше а не тупо деградувати і сидіти на шиї платників податків
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17.10.2022 21:22 Відповісти
Сходи в "реальний" сектор економіки і зароби "більше")
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17.10.2022 23:35 Відповісти
"Напад pосії на цивільну інфраструктуру в українських містах далеко від лінії фронту ускладнять жахливу економічну ситуацію, з якою стикається країна, де цього року вже спостерігається десятикратне зростання бідності. Більшість країн зазначили, що підтримуватимуть Україну фінансово протягом наступного року. Двадцять п'ять відсотків населення до кінця року житимуть у злиднях, порівняно з трохи більше ніж 2% до війни."
WB
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18.10.2022 01:46 Відповісти
Нічого, хоть паржом)
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18.10.2022 09:33 Відповісти

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