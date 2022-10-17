Бізнес прогнозує звільнення працівників і девальвацію гривні, – опитування НБУ

Бізнес покращив оцінки щодо рівня ділової активності своїх підприємств у наступні 12 місяців, однак прогнозує зростання інфляції та девальвацію курсу гривні.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, проведеного Національним банком (НБУ) у третьому кварталі 2022 року.

"Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 79,5% порівняно з 72,6% у другому кварталі 2022 року. Оцінки за всіма складовими індексу залишаються негативними, водночас відбулося їх пом’якшення, найсуттєвіше – щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва. Послаблення негативних очікувань спостерігається в підприємств переважної більшості областей і видів діяльності", – зазначається у повідомленні.

Водночас респонденти підприємств усіх видів діяльності очікують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах: баланс відповідей становив "мінус" 25,5% (у попередньому кварталі – "мінус" 29%). Найпесимістичніші оцінки в підприємств добувної промисловості та транспорту і зв’язку (баланс відповідей "мінус" 53,8% і "мінус" 32,9% відповідно).

Водночас погіршилися очікування бізнесу щодо курсу гривні. Дві третини респондентів (67%) уважають, що обмінний курс сягне або перевищить 44 грн/$. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 41,93 грн/$ (у попередньому кварталі – 36.06 грн/$).

Також зросли інфляційні очікування бізнесу: у третьому кварталі очікувана річна інфляція становила 25,2% порівняно з 21,7% у попередньому кварталі. При цьому 69% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 30%.

Воєнні дії є найвагомішим проінфляційним чинником на думку 92,2% респондентів, при цьому посилився вплив девальвації гривні на оцінку бізнесом інфляції.

Читайте також: Майже 40% українців повернулись до роботи у звичному режимі, – соцопитування

Водночас підприємства також очікують уповільнення темпів скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей становив "мінус" 37,9% порівняно з "мінус" 48,7% у другому кварталі.

Респонденти також дещо поліпшили свої очікування щодо зміни фінансово-економічного стану їхніх підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей – "мінус" 15,1% (у другому кварталі – "мінус" 17,1%).

"Попри незначне поліпшення загальної оцінки, погіршення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності. Найпесимістичніші очікування в підприємств добувної промисловості ("мінус" 33,3%) та будівництва ("мінус" 26,3%)", – зазначається у повідомленні.