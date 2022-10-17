У Держдумі назвали проєкт бюджету Росії найскладнішим із 1990-х років

Проєкт федерального бюджету Росії на 2023-2025 роки можна назвати найскладнішим за весь час роботи комітету Держдуми з бюджету.

Про це заявив голова комітету Держдуми Андрій Макаров, повідомляє російський Інтерфакс.

"Я тут порахував, у мене це 31-й бюджет, включаючи зміни в бюджеті, але чесно кажучи, такого документа складного я не пам'ятаю. Ось Олександр Дмитрович Жуков (перший віцеспікер Держдуми, – ред.) з нами присутній і, напевно, він підтвердить, що в 90-ті навіть, коли ми розглядали (бюджет, – ред.) і грошей було значно менше, ніж зараз, але все-таки за тими завданнями, які стояли, напевно, це справді найскладніший документ про бюджет, який будь-коли розглядав комітет із бюджету і, відповідно, Держдума", – сказав Макаров.

Серед пріоритетних завдань він назвав сприяння структурній трансформації економіки РФ в умовах санкцій, фінансування незаконно анексованих територій України, витрати на війну та виконання соціальних зобов'язань.

"З урахуванням того, що безумовно може бути дуже багато факторів – я думаю, що про це сьогодні говоритимемо – і ризиків, що ми можемо навіть не отримати ті доходи, які сьогодні закладені в бюджеті, цілком нові вимоги до ефективності витрачання кожного рубля, ефективності витрат. Те, що можна було собі дозволити – давайте не приховуватимемо, ми про це багато і щороку тут говоримо – те, що ми могли дозволити собі розгільдяйство у витрачанні бюджетних коштів, сьогодні це абсолютно недозволено", – додав депутат.

У понеділок Держдума розпочала розгляд проекту федерального бюджету на 2023-2025 роки та державних програм.

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Як повідомлялося, російський уряд підготував бюджет на наступні три роки, він буде дефіцитним. Зокрема, у 2023 році доходи бюджету РФ оцінюються у суму близько 26 трлн руб., витрати – близько 29 трлн руб., а дефіцит бюджету в 2023 році складе 2,9 трлн рублів (понад $47 млрд за поточним курсом) або 2% ВВП.

Для покриття дефіциту федерального бюджету у 2023-2025 роках російський уряд готує підвищення податків для експортерів сировини, а також зростання тарифів на газ для населення всередині країни.