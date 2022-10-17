Німеччина посилила візові вимоги для росіян

Для отримання візи до Німеччини росіяни відтепер мають надати виписку від банку, який працює в країнах ЄС, і який може перевірити німецька влада.

Про це повідомляється на сайті VisaMetric – єдиного візового центру, акредитованого Представництвом Німеччини у Росії для надання сервісних послуг при подачі заяв на оформлення віз, повідомляє РБК.

"Під час подання заявки на візу особа має підтвердити, що на час перебування в Шенгенській зоні у неї буде достатньо грошей. Документ повинен містити інформацію про поточну суму коштів на рахунку (рахунках). Заявник має надати відповідні виписки з банківського рахунку за останні три місяці", — йдеться у списку документів, які потрібні для отримання туристичної візи.

Та ж вимога міститься і у списку документів, необхідних для подання для отримання візи для приватних візитів (до знайомих, друзів чи родичів), для отримання бізнес візи, а також візи для учасників наукових, культурних, спортивних заходів та віз з метою лікування.

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Як повідомлялося, Євросоюз з 12 вересня припинив дію спрощеного візового режиму з Росією. Отримувати візи стало довше, складніше та дорожче. Візовий збір зріс з 35 до 80 євро, а стандартний термін для ухвалення рішення щодо заяв на отримання шенгенської візи збільшився з десяти до 15 днів і в окремих випадках може бути продовжений до 45 днів.

Крім цього, було посилено правила отримання багаторазових віз, а заявникам тепер потрібно подавати більше документів. Зокрема, Німеччина разом з оплаченими квитками почала вимагати підтвердження оплати заброньованого житла. Крім цього, страховку росіяни тепер мають оформляти лише у європейських компаніях.