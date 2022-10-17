Внаслідок ранкових ударів без світла залишаються 585 населених пунктів, – МВС
Внаслідок ранкових ударів 585 населених пунктів України залишаються знеструмленими. Де це можливо підрозділи ДСНС залучають мобільні електростанції для подачі електроенергії населенню і ліквідовують наслідки ракетних обстрілів.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.
"Ми стикаємось із тим що влада Ірану може говорити на чорне – біле. Так само вони скажуть, що не збивали наш Boeing-737 (рейс PS752) кілька років тому і не робили нічого іншого. Але наші слідчі оперативники фіксують результати обстрілів так само й підрозділам ЗСУ вдавалося збивати і "паркувати", так би мовити, цілі комплекси цих "Шахедів" і там чітко зрозуміло звідки, які комплектуючі", – підкреслив Євгеній Єнін.
Він повідомив, що вночі й зранку 17 жовтня нашестя дронів тероризувало не лише столицю, а й інші регіони України. Внаслідок удару в Києві загинули мирні люди. Рятувальники врятували з-під завалів 19 постраждалих. Роботи ще тривають. Під час розбору завалів відбулась повторна атака, постраждали два співробітники ДСНС України.
Російські ракети також ушкодили електропідстанції на Сумщині. У результаті чотири особи загинули, три врятовано з-під завалів, роботи тривають. На Дніпропетровщині близько 11 години було здійснено повторний ракетний удар по електростанції та сталося займання на площі близько 400 квадратних метрів.
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