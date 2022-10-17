Київська прокуратура через суд вимагає привести укриття в стан готовності
Київська міська прокуратура в жовтні 2022 року подала до окружного адміністративного суду міста Києва 8 позовів до суб’єктів господарювання та комунальних медичних закладів з вимогою привести захисні споруди цивільного захисту в стан готовності до використання за призначенням.
Про це йдеться в повідомленні Київської прокуратури.
Так, законодавством на балансоутримувачів та власників захисних споруд цивільного захисту покладено обов’язок щодо утримання, контролю та здійснення технічного обслуговування цих споруд під час усього періоду їх використання.
Зазначається, що під час перевірок стану утримання захисних споруд встановлено, що низка сховищ у різних районах міста Києва не готові повноцінно виконувати свої функції. Споруди перебувають в аварійному стані і не можуть використовуватися для захисту працівників підприємств та пацієнтів медичних установ від засобів масового ураження.
Наразі триває подальша робота органів столичної прокуратури, спрямована на усунення порушень у сфері цивільного захисту.
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