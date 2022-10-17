Місія МВФ по Україні почала роботу, вона знаходитиметься у Відні

Сьогодні, 17 жовтня, у Відні розпочала свою роботу місія МВФ по Україні.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), робота місії МВФ триватиме до 20 жовтня включно.

Участь у робочих зустрічах з експертами місії візьмуть представники НБУ на чолі з головою Нацбанку Андрієм Пишним. Під час них розглядатимуться поточний стан економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

"Сподіваємося на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою Моніторинговою програмою із залученням Ради МВФ, яка стане підґрунтям для повноцінної програми з Фондом", – прокоментував початок роботи місії голова НБУ Андрій Пишний.

Як повідомлялося, у вересні директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва підтвердила, що протягом наступних тижнів місія Міжнародного валютного фонду обговорюватиме нову довгосрокову програму співпраці з Україною. Поки розробляється нова програма, МВФ надав Україні додаткове екстрене фінансування в сумі $1,3 млрд.

Колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко зазначав, що Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Нагадаємо, у березні МВФ вже схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.