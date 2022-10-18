Росіяни атакували об’єкт енергетики у Києві, на лівому березі – проблеми зі світлом та водопостачанням (оновлено)
Російські військові обстріляли об’єкт енергозабезпечення у Києві, зафіксували три "прильоти".
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
"Київ. Попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста", – написав він.
Як зазначив міський голова Києва Віталій Кличко, вибухи пролунали у Деснянському районі столиці. На місце вже вирушили всі відповідні служби.
Унаслідок удару був пошкоджений критичний об’єкт інфраструктури в Деснянському районі, через що почалися перебої в електропостачанні мешканців житлового масиву Троєщина та водоканалу, який забезпечує водопостачання Лівого берега столиці.
Як наголошують у "ДТЕК Київські електромережі", енергетики проводять обстеження та докладають всі необхідні зусилля, щоб відновити електропостачання для жителів міста.
Дії компанії скоординовані з місцевою владою та рятувальними службами.
"У місті розроблено план реагування та різні сценарії пошкодження ворогом ключових об'єктів електропостачання. Він дозволить злагоджено діяти в разі критичних ситуації всім працівникам енергосектору та в максимально короткі терміни відновити постачання світла більшості постраждалих населених пунктів", – наголосили в компанії.
Як згодом наголосив Кличко, у Києві пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури.
"Наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води", – зазначив він.
Мер закликав усім мешканців столиці максимально економити електроенергію та не вмикати потужні електроприлади. Водночас жителям, де понижений тиск у водопровідній мережі, – економно витрачати воду.
"В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, мешканців просимо знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної поди, та зробити запас води", – додав Кличко.
Як повідомлялся, зранку 18 жовтня окупанти також пошкодили енергоінфраструктуру у Житомирі та Дніпрі.
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В Києві ж не сотня електростанцій
За стільки місяців можна було збудувати якусь конструкцію, щоб станція не була абсолютно незахищеною?
Що робили весь цей час наші міністри і наші маладые талантливые литса Слуг народа?
Понавибирали сміття, яке ні нащо не здатне.
Те що зараз коїться і є наслідком цього вибору...