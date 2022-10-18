БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 114 5

Росіяни атакували об’єкт енергетики у Києві, на лівому березі – проблеми зі світлом та водопостачанням (оновлено)

свет

Російські військові обстріляли об’єкт енергозабезпечення у Києві, зафіксували три "прильоти".

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Київ. Попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста", – написав він.

Як зазначив міський голова Києва Віталій Кличко, вибухи пролунали у Деснянському районі столиці. На місце вже вирушили всі відповідні служби.

Унаслідок удару був пошкоджений критичний об’єкт інфраструктури в Деснянському районі, через що почалися перебої в електропостачанні мешканців житлового масиву Троєщина та водоканалу, який забезпечує водопостачання Лівого берега столиці.

Як наголошують у "ДТЕК Київські електромережі", енергетики проводять обстеження та докладають всі необхідні зусилля, щоб відновити електропостачання для жителів міста.

Дії компанії скоординовані з місцевою владою та рятувальними службами.

"У місті розроблено план реагування та різні сценарії пошкодження ворогом ключових об'єктів електропостачання. Він дозволить злагоджено діяти в разі критичних ситуації всім працівникам енергосектору та в максимально короткі терміни відновити постачання світла більшості постраждалих населених пунктів", – наголосили в компанії.

Як згодом наголосив Кличко, у Києві пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури.

"Наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води", – зазначив він.

Мер закликав усім мешканців столиці максимально економити електроенергію та не вмикати потужні електроприлади. Водночас жителям, де понижений тиск у водопровідній мережі, – економно витрачати воду.

"В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, мешканців просимо знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної поди, та зробити запас води", – додав Кличко.

Як повідомлялся, зранку 18 жовтня окупанти також пошкодили енергоінфраструктуру у Житомирі та Дніпрі.

Автор: 

Київ (4678) Кличко Віталій (573) електроенергія (4235)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Той випадок, коли об'єкт атаки видно зі всієї Київської області, а з космосу тим паче, в таку то погоду. Так що не соромтеся, пане заступнику.
показати весь коментар
18.10.2022 11:28 Відповісти
Чому такі великі і важливі об"екти ніяк не були захищені за стільки місяців?!
В Києві ж не сотня електростанцій

За стільки місяців можна було збудувати якусь конструкцію, щоб станція не була абсолютно незахищеною?

Що робили весь цей час наші міністри і наші маладые талантливые литса Слуг народа?

Понавибирали сміття, яке ні нащо не здатне.
Те що зараз коїться і є наслідком цього вибору...
показати весь коментар
18.10.2022 11:49 Відповісти
Ти з Місяця впав чи з летаргічного сну прокинувся ? Те чим захищали має властивість за вісім місяців обстрілів витрачатися , а з 2019 його нічим не поповнювали , не до того було - крали безбожно та в Монако дачки зводили ! Щодо понавибирали ти правий на всі 100 % , саме тому що понавибирали - нічого і не робили ! Найбільше горе навіть не у тому що нині кацапня знищує все що може , а у тому що коли все закінчиться "мудрий наріт" знову таких самих падлюк обере ((
показати весь коментар
18.10.2022 12:20 Відповісти
Хай той мудрий "мудрий наріт" ще доживе до виборів.
показати весь коментар
18.10.2022 13:29 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 