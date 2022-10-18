Росіяни атакували об’єкт енергетики у Києві, на лівому березі – проблеми зі світлом та водопостачанням (оновлено)

Російські військові обстріляли об’єкт енергозабезпечення у Києві, зафіксували три "прильоти".

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Київ. Попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста", – написав він.

Як зазначив міський голова Києва Віталій Кличко, вибухи пролунали у Деснянському районі столиці. На місце вже вирушили всі відповідні служби.

Унаслідок удару був пошкоджений критичний об’єкт інфраструктури в Деснянському районі, через що почалися перебої в електропостачанні мешканців житлового масиву Троєщина та водоканалу, який забезпечує водопостачання Лівого берега столиці.

Як наголошують у "ДТЕК Київські електромережі", енергетики проводять обстеження та докладають всі необхідні зусилля, щоб відновити електропостачання для жителів міста.

Дії компанії скоординовані з місцевою владою та рятувальними службами.

"У місті розроблено план реагування та різні сценарії пошкодження ворогом ключових об'єктів електропостачання. Він дозволить злагоджено діяти в разі критичних ситуації всім працівникам енергосектору та в максимально короткі терміни відновити постачання світла більшості постраждалих населених пунктів", – наголосили в компанії.

Як згодом наголосив Кличко, у Києві пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури.

"Наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води", – зазначив він.

Мер закликав усім мешканців столиці максимально економити електроенергію та не вмикати потужні електроприлади. Водночас жителям, де понижений тиск у водопровідній мережі, – економно витрачати воду.

"В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, мешканців просимо знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної поди, та зробити запас води", – додав Кличко.

Як повідомлялся, зранку 18 жовтня окупанти також пошкодили енергоінфраструктуру у Житомирі та Дніпрі.