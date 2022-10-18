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Житомир залишився без світла та води внаслідок російських ударів

свет,света,отключение

У Житомирі через російські обстріли наразі відсутнє енерго- та водопостачання.

Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

"Ранок почався з прильотів по Житомиру. Зараз у місті немає світла та води. Лікарні – на резервному живленні. Працюємо", – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, 18 жовтня в Житомирі попередньо зафіксовано два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення.

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Житомир (153) електроенергія (4235) водопостачання (204)


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