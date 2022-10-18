Житомир залишився без світла та води внаслідок російських ударів
У Житомирі через російські обстріли наразі відсутнє енерго- та водопостачання.
Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.
"Ранок почався з прильотів по Житомиру. Зараз у місті немає світла та води. Лікарні – на резервному живленні. Працюємо", – зазначив він.
Як повідомлялося раніше, 18 жовтня в Житомирі попередньо зафіксовано два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення.
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