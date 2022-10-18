McDonald’s відновив роботу чотирьох ресторанів у Львові

Компанія McDonald’s відновлює роботу на заході України – 18 жовтня чотири ресторани були відкриті у Львові.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що розпочали роботу заклади на проспекті Шевченка, 7, на проспекті Чорновола, 12, на проспекті Свободи, 35, а також у Сокільниках на вулиці Стрийській, 30а.



Незабаром у компанії обіцяють відкрити ще дві локації.



У пресслужбі наголосили, що пріоритетом McDonald's є безпека своїх працівників та відвідувачів, тому запроваджено нові протоколи безпеки. Тепер ресторани мережі працюють з 9:00 до 21:00 (або за графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриваються під час повітряної тривоги. Водночас гості ресторанів можуть отримати вже оплачені замовлення, поки команди зупиняють виробничі процеси та вимикають обладнання перед закриттям.



Нагадаємо, що з 20 вересня McDonald's відновив роботу 22 ресторани у столиці.