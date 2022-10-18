Аварію на "Північних потоках" спричинили потужні вибухи, – поліція Данії

Попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами.

Як пише Politiken, про це оголосила у вівторок поліція Данії, передає "Європейська правда".

Розслідування спільно проводили поліція Копенгагена, Збройні сили і Поліцейська розвідувальна служба (PET).

Із моменту витоку газу було проведено кілька розслідувань на місцях аварії.

"Розслідування підтвердили, що у виключній економічній зоні Данії було завдано значної шкоди газопроводам "Північний потік-1" та "Північний потік-2", і що ця шкода була спричинена потужними вибухами", – йдеться у заяві.

Водночас правоохоронці кажуть, що поки зарано говорити про те, коли розслідування буде завершено.

"Як і раніше, слідча група буде тісно співпрацювати з відповідними органами як в Данії, так і за кордоном, в тому числі зі Збройними силами Норвегії, які допомагають в розслідуванні місць злочинів в Балтійському морі", – пише поліція.

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Нагадаємо, що 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Поліція безпеки Швеції за результатами огляду місць витоків газу на газопроводах назвала їх причиню підводні вибухи, а також повідомила про докази саботажу. Водночас Росія заявляла про готовність відновити постачання газу до Європи вцілілою гілкою "Північного потоку-2", запустити цей газогін раніше неодноразово пропонував російський президент Владімір Путін.

Наразі розслідування інцидентів із витоком газу з "Північних потоків" ведуть Швеція та Данія. Також, за інформацією Associated Press, очікується формування міжнародної групи для розслідування – за участю, зокрема, Німеччини, Данії та Швеції. Водночас Швеція відмовила Росії в участі у розслідувані.