Зеленський: Російські війська зруйнували 30% електростанцій в Україні

Російські війська зруйнували 40% українських електростанції з 10 жовтня, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на своїй сторінці у Twitter.

"Ще один вид російських терористичних атак: спрямовані на українську енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця", – написав президент.

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Як повідомлялося, вранці у вівторок, 18 жовтня, зафіксовано три влучання в об’єкт енергозабезпечення у Києві, без світла залишилася частина мешканців Лівого берега міста.

Через удари російських військ наразі відсутнє енерго- та водопостачання у Житомирі.