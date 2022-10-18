Російські війська повторно атакували два енергетичні підприємства "ДТЕК"

Уранці 18 жовтня від російських обстрілів повторно постраждали два енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За попередньою інформацією, унаслідок ударів поранено сім осіб. Згодом один із поранених помер від отриманих травм в автомобілі швидкої допомоги.

"Енергетичне обладнання зазнало серйозних ушкоджень. Після припинення обстрілів працівники підприємств зможуть приступити до роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи", – зазначили в "ДТЕК Енерго".

Зазначається, що на об’єктах перебувають тільки критично необхідні співробітники, наразі всі в укриттях. Всі інші працюють у віддаленому режимі.

"ДТЕК Енерго продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго", – підсумували в компанії.

Як повідомлялося, це не перші удари по енергетичних об’єктах компанії. 10-11 жовтня було атаковано Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС та Придніпровську ТЕС. Також 17 жовтня російські війська вдарили по ще одному з енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго".