БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 646 3

Російські війська повторно атакували два енергетичні підприємства "ДТЕК"

дтек

Уранці 18 жовтня від російських обстрілів повторно постраждали два енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За попередньою інформацією, унаслідок ударів поранено сім осіб. Згодом один із поранених помер від отриманих травм в автомобілі швидкої допомоги.

"Енергетичне обладнання зазнало серйозних ушкоджень. Після припинення обстрілів працівники підприємств зможуть приступити до роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи", – зазначили в "ДТЕК Енерго".

Зазначається, що на об’єктах перебувають тільки критично необхідні співробітники, наразі всі в укриттях. Всі інші працюють у віддаленому режимі.

"ДТЕК Енерго продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго", – підсумували в компанії.

Як повідомлялося, це не перші удари по енергетичних об’єктах компанії. 10-11 жовтня було атаковано Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС та Придніпровську ТЕС. Також 17 жовтня російські війська вдарили по ще одному з енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго".

Автор: 

електроенергія (4235) ДТЕК (1359)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як захистити українців?, як зігріти їх зимою?, як зберегти енергосистему України?
Зе*чмобіки, задавайте ці питання вашому херлідеру. Він із своїм Слуго-шоблом керує Україною три з половиною роки, то де ж наше ППО??????????????
показати весь коментар
18.10.2022 14:08 Відповісти
Оце ...інформбюро означає одне (обстріли України) : оманським кнурам прийшло попередження з кремля- пора виконувати оманські домовленності....інакшебєня і його синок і інша рідня разом танічкоюлібєрмен а також мамаріма ітаткосаша підуть на скрепи бо іранці жахнуть прямо по бєніній резиденції (в Омані ж змогли по МАУ)...а нах це Ізраїлю захищати членів однієї мафії від членів іншої.....слідкуйте за гопниками і наперсточниками.....у бєні і його піаніста вихід один: швидка відставка через імпічмент. ..ну можна ще зробити щоб ракета попала в бєню і його шоблу наповал тут в Україні....але то таке...скрепикремля- є скрепи кремля.
показати весь коментар
18.10.2022 16:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 