Російські військові пошкодили одну з електростанцій "ДТЕК"

Російські війська 17 жовтня вдарили по одному з енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що за попередньою інформацією, внаслідок ворожих ударів були пораненітроє осіб. Їм надали медичну допомогу та доправили до лікарні.

"Сьогодні ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та почнуть роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи", – наголосили в "ДТЕК Енерго".

У компанії нагадали, що це вже не перший енергетичний об’єкт, який зазнав атак збоку російських військ за останній тиждень. 10-11 жовтня було атаковано Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС та Придніпровську ТЕС.