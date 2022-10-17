БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
335 0

Російські військові пошкодили одну з електростанцій "ДТЕК"

дтек

Російські війська 17 жовтня вдарили по одному з енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що за попередньою інформацією, внаслідок ворожих ударів були пораненітроє осіб. Їм надали медичну допомогу та доправили до лікарні.

"Сьогодні ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та почнуть роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи", – наголосили в "ДТЕК Енерго".

У компанії нагадали, що це вже не перший енергетичний об’єкт, який зазнав атак збоку російських військ за останній тиждень. 10-11 жовтня було атаковано Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС та Придніпровську ТЕС.

Автор: 

електроенергія (4235) ДТЕК (1359)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 