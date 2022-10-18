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Український ударний дрон-камікадзе з дальністю 1000 км буде готовий до кінця року

зброя,укроборонпром,розробка

Державний концерн "Укроборонпром" планує до кінця року завершити розробку анонсованого напередодні українського ударного дрона з дальністю польоту 1000 км та вагою бойової частини у 75 кг.

Про це повідомив менеджер проєктів "Укроборонпрому" Олег Болдирєв, передає Укрінформ.

"Так, ми натякнули. Так, зараз розробляємо. Так, зробимо. Я дуже сподіваюсь, що вже до кінця року зможемо здивувати українців та противника. Але технічні подробиці, назву та деякі речі, які можуть бути не дуже важливими, поки що не можемо сказати", – сказав представник держконцерну.

Болдирєв уточнив, що об’єднання досвіду міжнародних партнерів, приватних українських виробників та державного сектору у виробництві вітчизняного БпЛА дають надію, що в України буде більш ефективна зброя.

"Нам потрібно вести асиметричну війну; застосування БпЛА на далекі відстані, зокрема, як зараз робить Росія. Але ми бачимо це дещо по-іншому, бо в нас є союзники та потужний приватний досвід з виготовлення безпілотників. І ось таке об’єднання дає нам велику надію", – додав він.

Як повідомлялось, 17 жовтня, після чергової атаки ударних безпілотників "Шахед-136", які Росія маркує як "Герань-2", "Укроборонпром" оприлюднив фото металевої конструкції з синім птахом та жовтим гербом, підписавши її: "Дальність – 1000 км, вага бойової частини –75 кг. Завершуємо розробку". У мережі припускають, що це новий український ударний безпілотник, який розробляється підприємствами концерну у відповідь на російські БпЛА.

Автор: 

безпілотник (534) Укроборонпром (752)


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Топ коментарі
+7
До кінця року ??? Їбанулися ?
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18.10.2022 15:17
+6
В гаражі і то швидше зроблять летючий мопед з GPS.
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18.10.2022 15:23
+6
готов работать за еду на любом предприятии выпускающего эти беспилотники. Нам надо выпускать их тысячами в месяц.
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18.10.2022 18:37
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До кінця року ??? Їбанулися ?
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18.10.2022 15:17 Відповісти
Предприятия Укроборонпрома сейчас работают как волонтеры их-за отсутствия финансирования гособоронзаказа.
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18.10.2022 15:34 Відповісти
Діла не буде до тих пір поки контроль над такими важливими галузяму будуть здійсьнювати подібні товарищі як радник глави Офісу президента Тимофій Милованов був обраний (призначений) головою наглядової ради держконцерну Укроборонпром.

Нагагаю що ще зовсім недавно ця людина займалася самопіаром і зовсім не думала та не згадувала про дрони тим більше про їх виробництво.
Укроборонпром з погляду Мілованова це не про виробництво, a про закупівлі
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18.10.2022 21:16 Відповісти
А якого року?
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18.10.2022 17:51 Відповісти
В гаражі і то швидше зроблять летючий мопед з GPS.
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18.10.2022 15:23 Відповісти
які проблеми - вийди до людей...збери гроші - як наприклад Притула (окреме спасибі)- і організуй - "зроби"....

п.с
гарантую , "гараж" надамо - а також і першу 1000 грн я тобі перерахую на "розробку" та все інше...- а потім , якщо що, то і "спитаю"
ппс
киздіти та стукати по клаві не дрони-камікадзе робити...
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18.10.2022 15:49 Відповісти
Думка хама з норвежським IP мене не цікавить. Мені казали гати по мопедам, на що я відповів, що будуть проблеми з ментами. Тепер вже на лайномарафоні відкрито сказали, що за це відповідальність за стрільбу у місті (використання зброї у громадських місцях).
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18.10.2022 16:00 Відповісти
а із чого ти вирішило що ти когось цікавиш...а іще одна баба щось на базарі "говорила" , і на парканах теж щось було написано ...
і на останок від Людини що в "темі " - гаражний ти наш...
https://censor.net/ua/blogs/3374474/schodo_virobnitstva_udarnih_dronv
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18.10.2022 19:39 Відповісти
А про притулу би вже мовчав, про цього родича рига хомутинника, нормальних волонтерів вже по судам тягають, а воно має ліцензію на імпорт/експорт зброї, яку не кожне приватне військове виробництво зможе отримати.
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18.10.2022 16:05 Відповісти
ти "пилі" на ногах від Притули не вартуеш- твое це тільки скавулити та все обсирати - само хоть щось за життя во імя України зробило ...
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18.10.2022 19:42 Відповісти
Ботяра іди лісом норвезьким, тупе, а розум заміняється хамством та нахабством. На твого ложка альфонсо якого субсидувала жінка доки він не почав мародери народні гроші стільки негативу і злочинів, що і тобі би вистачило, разом би з них у параші сиділи би.
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18.10.2022 22:09 Відповісти
нульовко....ти таке тупе що і сам не усвідомлюеш...- але клацай по клаві далі ....
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19.10.2022 11:19 Відповісти
Зляняло сцикло і сиди там і не нявкай.
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19.10.2022 11:44 Відповісти
Цю надстрйку Укроборонпром з їх захмарними зарплатами треба вже давно ліквідувати а їх гроші віддати разробникам і бажано щоб цими розробниками займався частний бізнес а не госструктура яка перед війной розвалила всі заводи оборонпрому. Один наё..б чого вартий три роки просидів в керівництві укроборонпрому і сдриснув в друге тепло місто на велику зарпрлату ваньку валять
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18.10.2022 16:46 Відповісти
У нас за це в тюрму посадять. Виготовляти зброю заборонено законом.
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19.10.2022 03:16 Відповісти
От така наша відповідь кацапам! До кінця планують завершити розробку дрону, звісно це чудово. Знаючи процес постановки цивільних дослідних зразків продукції на серійне виробництво можу сказати, що виготовлення зразку чи кількох, випробування, доробка і усунення недоліків, знову випробування, налагодження виробництва (приміщення і цехи, персонал інженерний, технічна документація (робоча конструкторська, технологічна), устаткування, інструмент, персонал на виробництві , організація забезпечення матеріалами і півфабрикатами, запуск виробництва), виготовлення готової продукції серійн можуть зайняти ще купу часу, зазвичай цей процес складає 1-2 роки. У них певне вийде швидше, але це точно не швидкий процес(
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18.10.2022 15:39 Відповісти
Виробництво теж може вимагати адаптації, тобто закупівлі нового обладнання, навчання персоналу і взагалі таке залучення іноземного підрядника має бути фінансово вигідним, тобто держзамовлення і виділення необхідних коштів повинно бути стабільним і гарантованим, а не як власних оборонних підприємств.
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18.10.2022 23:33 Відповісти
Правильно! На "російську" "Герань-2" відповімо якимось "українським" "Вихором-2"
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18.10.2022 23:41 Відповісти
можливо колективний захід - сша- та нато нададуть технологіїї...- а може і партію в декілька тисяч такої зброї...- ну а ми як кацапи та іран скажемо їхньою мовою- нам головне кацапів знищувати....
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18.10.2022 15:51 Відповісти
фатить дурку ганять
пока ви зробите дрон то його не буде де примінять
а чого не кинути свої зусилля на набагато перспективніший дрон
ACE ONE *********** український багатоцільовий ударний stealth-БПЛА
кстаті стоїмость проекта 3 дрони і станція управління около 20млн$
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18.10.2022 16:42 Відповісти
Это очень и очень не скоро... А если еще и налаживать производство, да такое чтобы хотя бы 5 штук в день, это вообще история далёкая...
Все эти чепуши готовые собрать аналог Шахида в гаражах и сараях не понимают, что во-первых, их надо много, 150-300 в Месяц, во-вторых даже Шахиды по-большому счёту бесполезны, если у противникам много даже старой "советской" ПВО с большим запасов ракет.
Наши ПВО-шники не справляются потому, что у нас ПВО очаговое и ракет дефицит...
Да и то сбивают эти камикадзе пачками, до 75 процентов выпущенных.
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18.10.2022 16:51 Відповісти
Проти таких систем ППО не працює. Проти них треба ПРО на основі ЗАК чи нової імби типу C-ram. Все решта робити не буде.

Також врахуйте вартість ракет бо вона більша за вартість дрона.
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19.10.2022 03:14 Відповісти
Нам томогавки нужны! Думаю сейчас ситуация созрела.
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18.10.2022 17:14 Відповісти
Давайте вже поскоріше, хлопці. І побільше, і тоді на москву.
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18.10.2022 18:20 Відповісти
готов работать за еду на любом предприятии выпускающего эти беспилотники. Нам надо выпускать их тысячами в месяц.
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18.10.2022 18:37 Відповісти
ти не один- разом до Перемоги
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18.10.2022 19:40 Відповісти
Краще б ракети до Вільхи виробляли.
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18.10.2022 19:48 Відповісти
Чи такі
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18.10.2022 21:41 Відповісти
Такими темпами до когца года Парашка разбомит все ТЕЦ Украины и эти дроны можно будет себе засунуть в одно место.
И к тому-же не кащзанно сколько дронов будет готово к концу года. Их нужно Украине уже ВЧЕРА и штук ПЯТЬСОТ
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18.10.2022 20:47 Відповісти
500 це катастрофічно мало. Це атаки ними на 3-4 цілі максимум.

Їх треба по пару тисяч в місяць робити мінімум, а враховуючи всі проблеми якості населення, то треба закладати виготовлення зразу мінімум 10 тисяч на місяць щоб отримувати хоча б щось.
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19.10.2022 03:13 Відповісти
Український ударний дрон-камікадзе з дальністю 1000 км буде готовий до кінця року Джерело: https://biz.censor.net/n3374549
🤣
Готовий до чого, до кінця війни ? 🤣
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18.10.2022 21:40 Відповісти
В количестве 1 штука? Против 2800 иранской армии дронов. Это просто сейчас вылазит политика пацифизма и капитулянтства власти и довоенного тугодумства в руководстве Минобороны.
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19.10.2022 00:55 Відповісти
Надеюсь, все производство максимально децентрализовано и будет работать в две или три смены.
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19.10.2022 01:37 Відповісти
Ну тоді укроборонпром можна слати на*уй! Бо занадто пізно. Враження що їх тільки почали робити...

І взагалі скільки їх буде? Хоча б десять тисяч у місяць випускати будеться? Ні?

Ну тоді треба масові розстріли проводити! Тому що менша кількість буде мати не достатній результат, точніше його майже не буде.

А яка ціна? Надіюсь дешевше 20 тисяч доларів за штуку? Бо кажуть що саме така ціна для ірану виготовлення одного мопеда, а він їх до всього тисячами під санкціями штампує.

Дивіться щоб ви не хрюкнули про 10 дронів по мільйону доларів кожен бо це для вас закінчиться максимально трагічно!
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19.10.2022 03:10 Відповісти
В 2017 році в новинах повідомляли про вже розроблений ДП "Антонов" БпЛА "Лелека" з дальністю 1000км і двома ракетами. Тобто він був багаторазовий, а можна було його зробити і камікадзе. Але після 2019 року всі гроші пішли в асфальт, бітум для якого купували в рф і рб (фактично в тієї ж рф). Так що розробка буде не на пустому місці, але краще було б робити це вчасно замість оплати реклами невтіка, який планував здати Україну без бою.
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19.10.2022 22:10 Відповісти

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