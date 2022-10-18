Український ударний дрон-камікадзе з дальністю 1000 км буде готовий до кінця року
Державний концерн "Укроборонпром" планує до кінця року завершити розробку анонсованого напередодні українського ударного дрона з дальністю польоту 1000 км та вагою бойової частини у 75 кг.
Про це повідомив менеджер проєктів "Укроборонпрому" Олег Болдирєв, передає Укрінформ.
"Так, ми натякнули. Так, зараз розробляємо. Так, зробимо. Я дуже сподіваюсь, що вже до кінця року зможемо здивувати українців та противника. Але технічні подробиці, назву та деякі речі, які можуть бути не дуже важливими, поки що не можемо сказати", – сказав представник держконцерну.
Болдирєв уточнив, що об’єднання досвіду міжнародних партнерів, приватних українських виробників та державного сектору у виробництві вітчизняного БпЛА дають надію, що в України буде більш ефективна зброя.
"Нам потрібно вести асиметричну війну; застосування БпЛА на далекі відстані, зокрема, як зараз робить Росія. Але ми бачимо це дещо по-іншому, бо в нас є союзники та потужний приватний досвід з виготовлення безпілотників. І ось таке об’єднання дає нам велику надію", – додав він.
Як повідомлялось, 17 жовтня, після чергової атаки ударних безпілотників "Шахед-136", які Росія маркує як "Герань-2", "Укроборонпром" оприлюднив фото металевої конструкції з синім птахом та жовтим гербом, підписавши її: "Дальність – 1000 км, вага бойової частини –75 кг. Завершуємо розробку". У мережі припускають, що це новий український ударний безпілотник, який розробляється підприємствами концерну у відповідь на російські БпЛА.
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Нагагаю що ще зовсім недавно ця людина займалася самопіаром і зовсім не думала та не згадувала про дрони тим більше про їх виробництво.
Укроборонпром з погляду Мілованова це не про виробництво, a про закупівлі
п.с
гарантую , "гараж" надамо - а також і першу 1000 грн я тобі перерахую на "розробку" та все інше...- а потім , якщо що, то і "спитаю"
ппс
киздіти та стукати по клаві не дрони-камікадзе робити...
і на останок від Людини що в "темі " - гаражний ти наш...
https://censor.net/ua/blogs/3374474/schodo_virobnitstva_udarnih_dronv
пока ви зробите дрон то його не буде де примінять
а чого не кинути свої зусилля на набагато перспективніший дрон
ACE ONE *********** український багатоцільовий ударний stealth-БПЛА
кстаті стоїмость проекта 3 дрони і станція управління около 20млн$
Все эти чепуши готовые собрать аналог Шахида в гаражах и сараях не понимают, что во-первых, их надо много, 150-300 в Месяц, во-вторых даже Шахиды по-большому счёту бесполезны, если у противникам много даже старой "советской" ПВО с большим запасов ракет.
Наши ПВО-шники не справляются потому, что у нас ПВО очаговое и ракет дефицит...
Да и то сбивают эти камикадзе пачками, до 75 процентов выпущенных.
Також врахуйте вартість ракет бо вона більша за вартість дрона.
И к тому-же не кащзанно сколько дронов будет готово к концу года. Их нужно Украине уже ВЧЕРА и штук ПЯТЬСОТ
Їх треба по пару тисяч в місяць робити мінімум, а враховуючи всі проблеми якості населення, то треба закладати виготовлення зразу мінімум 10 тисяч на місяць щоб отримувати хоча б щось.
🤣
Готовий до чого, до кінця війни ? 🤣
І взагалі скільки їх буде? Хоча б десять тисяч у місяць випускати будеться? Ні?
Ну тоді треба масові розстріли проводити! Тому що менша кількість буде мати не достатній результат, точніше його майже не буде.
А яка ціна? Надіюсь дешевше 20 тисяч доларів за штуку? Бо кажуть що саме така ціна для ірану виготовлення одного мопеда, а він їх до всього тисячами під санкціями штампує.
Дивіться щоб ви не хрюкнули про 10 дронів по мільйону доларів кожен бо це для вас закінчиться максимально трагічно!