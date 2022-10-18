Український ударний дрон-камікадзе з дальністю 1000 км буде готовий до кінця року

Державний концерн "Укроборонпром" планує до кінця року завершити розробку анонсованого напередодні українського ударного дрона з дальністю польоту 1000 км та вагою бойової частини у 75 кг.

Про це повідомив менеджер проєктів "Укроборонпрому" Олег Болдирєв, передає Укрінформ.

"Так, ми натякнули. Так, зараз розробляємо. Так, зробимо. Я дуже сподіваюсь, що вже до кінця року зможемо здивувати українців та противника. Але технічні подробиці, назву та деякі речі, які можуть бути не дуже важливими, поки що не можемо сказати", – сказав представник держконцерну.

Болдирєв уточнив, що об’єднання досвіду міжнародних партнерів, приватних українських виробників та державного сектору у виробництві вітчизняного БпЛА дають надію, що в України буде більш ефективна зброя.

"Нам потрібно вести асиметричну війну; застосування БпЛА на далекі відстані, зокрема, як зараз робить Росія. Але ми бачимо це дещо по-іншому, бо в нас є союзники та потужний приватний досвід з виготовлення безпілотників. І ось таке об’єднання дає нам велику надію", – додав він.

Як повідомлялось, 17 жовтня, після чергової атаки ударних безпілотників "Шахед-136", які Росія маркує як "Герань-2", "Укроборонпром" оприлюднив фото металевої конструкції з синім птахом та жовтим гербом, підписавши її: "Дальність – 1000 км, вага бойової частини –75 кг. Завершуємо розробку". У мережі припускають, що це новий український ударний безпілотник, який розробляється підприємствами концерну у відповідь на російські БпЛА.