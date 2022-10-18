Україна отримала 2 мільярди євро макрофінансової допомоги від ЄС, – Шмигаль

До України надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах", – зазначив він.

Глава уряду наголосив, що ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро.

"Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором. Вдячні нашим європейським партнерам і працюємо далі над новими фінансовими програмами на наступний рік", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, 20 вересня Рада Євросоюзу офіційно ухвалила рішення щодо термінового виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни. Відповідно до нього, Україна отримає кошти у формі довгострокових позик на пільгових умовах.

За словами посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, остання частина макрофінансової допомоги Євросоюзу для України у розмірі 3 млрд євро буде надана у вигляді грантів, а не позики.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.