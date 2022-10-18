Американський нафтовий гігант Exxon Mobil повністю пішов з Росії

Американська нафтова компанія Exxon Mobil повністю залишила Росію після того, як президент Владімір Путін конфіскував її майно.

Про це повідомляє Reuters.

Дискусії щодо впорядкованої передачі 30% частки компанії у великому нафтовому проєкті "Сахалін-1" тривали сім місяців, проте Exxon наразі не повідомила, чи отримала компенсацію за активи, які вона оцінила у понад $4 мільярди.

Так само невідомо, чи продовжуватиме компанія оскаржувати конфіскацію у міжнародному арбітражі.

"Ми докладали всіх зусиль, щоб взаємодіяти з російським урядом та іншими зацікавленими сторонами", – сказав представник Exxon.

Компанія заявила, що "благополучно вийшла" з Росії після того, як уряд на початку цього місяця "в односторонньому порядку припинив" свою участь у нафтогазовому проєкті "Сахалін-1".

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Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Exxon заявляла, що має намір відмовитися від усіх своїх активів, залишаючи відкритою можливість продати "Сахалін-1". В якості покупців розглядались партнери – індійська та японська компанії. Проте російські умови забороняли Exxon вести з ними переговори про потенційний продаж.

7 жовтня Путін конфіскував акції Exxon у нафтовидобувному спільному підприємстві та передав їх компанії "Роснєфть", яка контролюється урядом. Тоді в компанії заявляли про перспективи арбітражу. Згідно з указом Путіна, іноземні партнери "Сахалін-1" матимуть один місяць після створення нової російської компанії, щоб попросити в російського уряду акції в новому підприємстві.